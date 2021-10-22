Пісня "Він" увійде до нового альбому Ані під назвою "Я жива".

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, випустила нову композицію слідом за україномовною роботою. Новий трек під назвою "Він" опублікований на YouTube- каналі артистки.

Читайте такожWellboy випустив "соковитий" кліп "Вишні" (відео)Вже традиційно Кароліна співає про почуття до чоловіка, за якого "готова віддати все": "Он – преступленье мое, все отдам за него".

Також на своїй сторінці в Instagram Лорак опублікувала mood-відео до цієї пісні, на якому вона постала з яскравим макіяжем.

Пісня "Він" увійде до нового альбому Ані під назвою "Я жива". Дата виходу поки не називається.

Раніше Ані Лорак після першого за 7 років виступу в Україні випустила україномовну пісню і кліп на неї. Нова композиція артистки - "Бачила". Це ліричний трек про кохання. "Слова з глибини мого серця" - так описала свою нову роботу сама Кароліна.

Ані Лорак: що про неї відомо

Ані Лорак (Кароліна Куєк) народилася в Чернівецькій області, зараз співачці 43 роки.

Вона представляла Україну на Євробаченні 2008 і посіла друге місце. Того ж року отримала звання Народної артистки України.

З 2014 року співачку називають опальною, адже вона живе і працює в Росії. У 2021 році вперше за 7 років вона виступила в Україні.

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Автор: Ольга Робейко