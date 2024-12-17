Стрімінговий сервіс Max від HBO нарешті показав перший повноцінний тизер третього сезону хітового серіалу "Білий лотос" (The White Lotus), події якого цього разу відбуватимуться в Таїланді.
Як і в перших двох сезонах, знятих на Гаваях та на Сицилії відповідно, в центрі сюжету знову будуть гості готелю мережі "Білий лотос", навколо яких розгортатимуться комедійні, драматичні та часом трагічні події. При цьому більшість персонажів будуть абсолюбтно новими.
Зокрема, у третьому сезоні головні ролі зіграли Леслі Бібб ("Залізна людина", "Няня"), Керрі Кун ("Мисливці на привидів", серіал "Фарго"), Волтон Гоггінс ("Джанго вільний", серіал Fallout), а також Скотт Гленн ("Мовчання ягнят", серіал "ПОгана мавпа"), Мішель Монаган ("Місія нездійсненна: Фолаут", "МаХХХін"), Патрік Шварценеггер (серіали "Королеви крику", "Покоління V") та інші.
Крім того, Наташа Ротуелл повторить роль Белінди з першого сезону, яка тоді надавала послуги СПА в готелі.
Прем'єра третього сезону "Білого лотоса" відбудеться 16 лютого 2025 року. Сезон налічуватиме вісім епізодів (тобто на 1-2 більше, ніж попередні), ймовірніше, вони виходитимуть по одному раз на тиждень.
Серіал "Білий лотос" – що відомо
Шоуранером серіалу "Білий лотос" є американський письменник та режисер Майк Вайт, який свогочасу написав сценарій до хітової музичної комедії "Школа року" (2003).
"У першому сезоні акцент робився на грошах, а в другому – на сексі. Я думаю, що третій сезон може бути сатиричним і кумедним поглядом на смерть, східну релігію і духовність", – сказав Вайт в ролику, приуроченому до фіналу другого сезону.
Традиційно кожен сезон серіалу збирає гучний та яскравий акторський склад. Так, у першому "гавайському" сезоні головні ролі виконали Мюррей Бартлетт, Конні Бріттон, Дженніфер Кулідж, Наташа Ротуелл, Олександра Даддаріо, Джейк Лейсі, Сідні Суїні, Стів Зан, Фред Хехінгер та інші. Тим часом, у другому "італійському" сезоні зіграли Дженніфер Кулідж, Тео Джеймс, Обрі Плаза, Вілл Шарп, Меган Фагі, Адам Дімарко, Хейлі Лу Річардсон, Ф.Мюррей Абрахам, Том Холландер та інші.