Прем'єра третього сезону "Білого лотоса" відбудеться 16 лютого 2025 року.

Стрімінговий сервіс Max від HBO нарешті показав перший повноцінний тизер третього сезону хітового серіалу "Білий лотос" (The White Lotus), події якого цього разу відбуватимуться в Таїланді.

Як і в перших двох сезонах, знятих на Гаваях та на Сицилії відповідно, в центрі сюжету знову будуть гості готелю мережі "Білий лотос", навколо яких розгортатимуться комедійні, драматичні та часом трагічні події. При цьому більшість персонажів будуть абсолюбтно новими.

Зокрема, у третьому сезоні головні ролі зіграли Леслі Бібб ("Залізна людина", "Няня"), Керрі Кун ("Мисливці на привидів", серіал "Фарго"), Волтон Гоггінс ("Джанго вільний", серіал Fallout), а також Скотт Гленн ("Мовчання ягнят", серіал "ПОгана мавпа"), Мішель Монаган ("Місія нездійсненна: Фолаут", "МаХХХін"), Патрік Шварценеггер (серіали "Королеви крику", "Покоління V") та інші.

Крім того, Наташа Ротуелл повторить роль Белінди з першого сезону, яка тоді надавала послуги СПА в готелі.

Прем'єра третього сезону "Білого лотоса" відбудеться 16 лютого 2025 року. Сезон налічуватиме вісім епізодів (тобто на 1-2 більше, ніж попередні), ймовірніше, вони виходитимуть по одному раз на тиждень.

Серіал "Білий лотос" – що відомо

Шоуранером серіалу "Білий лотос" є американський письменник та режисер Майк Вайт, який свогочасу написав сценарій до хітової музичної комедії "Школа року" (2003).

"У першому сезоні акцент робився на грошах, а в другому – на сексі. Я думаю, що третій сезон може бути сатиричним і кумедним поглядом на смерть, східну релігію і духовність", – сказав Вайт в ролику, приуроченому до фіналу другого сезону.

Традиційно кожен сезон серіалу збирає гучний та яскравий акторський склад. Так, у першому "гавайському" сезоні головні ролі виконали Мюррей Бартлетт, Конні Бріттон, Дженніфер Кулідж, Наташа Ротуелл, Олександра Даддаріо, Джейк Лейсі, Сідні Суїні, Стів Зан, Фред Хехінгер та інші. Тим часом, у другому "італійському" сезоні зіграли Дженніфер Кулідж, Тео Джеймс, Обрі Плаза, Вілл Шарп, Меган Фагі, Адам Дімарко, Хейлі Лу Річардсон, Ф.Мюррей Абрахам, Том Холландер та інші.

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