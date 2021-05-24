The Weeknd отримав багато премій / instagram.com/theweeknd

Вчора, 23 травня, відбулася церемонія вручення премії Billboard Music Awards. І вже відомі переможці в головних номінаціях.

Список переможців:

  • Артист десятиліття - Дрейк
  • За внесок у музику - Пінк
  • Найкращий артист - The Weeknd
  • Нова зірка - Pop Smoke
  • Співачка - Taylor Swift
  • Співак - The Weeknd
  • Група - BTS
  • Найкращий R&B-виконавець - The Weeknd
  • Найкращий реп-виконавець - Pop Smoke
  • Найкращий рок-виконавець - Machine Gun Kelly
  • R&B-альбом - The Weeknd, After Hours
  • Реп-альбом - Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon
  • Рок-альбом - Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall
  • Танцювальний альбом - Lady Gaga, Chromatica
  • Пісня, яку найчастіше прослуховували на стрімінгових платформах - DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Відзначимо, Billboard Music Award - це музична премія, що вручається американським музичним друкованим виданням Billboard за видатні досягнення артистів в музичних чартах і при комерційному просуванні їх творчості. Церемонія вручення премії вперше була проведена в 1990 році і проводилася щорічно в грудні, поки не була забута в 2006-му. Премія повернулася в 2011-му і відтоді проводиться щорічно в травні.

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Автор: Діана Могилєвич