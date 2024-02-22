В прокат фільм має вийти у серпні 2024 року.

Кінокомпанія Lionsgate Movies представила перший трейлер науково-фантастичного екшну "Бордерлендс" (Borderlands), знятого за мотивами однойменної серії відеоігор від Gearbox Software.

В центрі сюжету – злочинниця із загадковим минулим Ліліт, яка повертається на свою рідну планету Пандору, щоб знайти зниклу дочку Атласа. Ліліт укладає союз з несподіваною командою – колишнім елітним найманцем Роландом, який тепер відчайдушно потребує спокути; підлітком-підривником крихіткою Тіною; захисником Тіни Крігом; божевільною вченою доктором Патрицією Танніс і придуркуватим роботом Залізякою. Ці неймовірні герої повинні битися з інопланетними монстрами та небезпечними бандитами, щоб знайти та захистити зниклу дівчину, яка може володіти ключем до неймовірної сили.

Роль Ліліт у фільмі виконала оскароносна Кейт Бланшетт (трилогія "Володар перснів", "Єлизавета", "Авіатор", "Керол"), а доктора Патрісію Танніс зіграла Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Хелловін", "Рибка на ім'я Ванда", "Все завжди і водночас"). Роланда зіграв Кевін Гарт (франшиза "Джуманджі", "Форсаж: Гоббс та Шоу", "Дуже страшне кіно 3"), крихітку Тіну – Аріана Грінблатт ("Месники: Війна нескінченності", "Барбі"), Кріґа – Флоріан Мунтяну (франшиза "Крід", "Шан-Чі та Легенда Десяти Кілець"), а Залізяку озвучив Джек Блек (франшиза "Джуманджі", "Школа року", "Супербрати Маріо").

Також у фільмі задіяні Едгар Рамірес ("Ціль номер один", "Круїз по джунглях"), Гейлі Беннетт ("Дівчина у потягу", "Диявол завжди тут"), Олівер Ріхтерс ("Чорна вдова", "Індіана Джонс і реліквія долі"), Джина Гершон ("Шоугьолз", "Без обличчя", "Не дивися вгору"), Яніна Ґаванкар (серіали "Справжня кров", "Сонна лощина", "Ранкове шоу") та інші.

Режисером фільму виступив Елай Рот ("Хостел", "Грайндхаус: День Подяки", "Жага смерті"), а сценарій йому написати допомагав Крейг Мезін, автор серіалів "Чорнобиль" та "Останні з нас".

В американський прокат фільм має вийти 9 серпня 2024 року, однак точна дата релізу в Україні наразі не оголошувалася. Втім, його точно покажуть в українських кінотеатрах – про це вже повідомила компанія Kinomania Film Distribution, яка отримала права на його випуск.

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