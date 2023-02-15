Серіал "Королева Шарлотта: Історія Бріджертона" вийде на Netflix 4 травня 2023 року.

Netflix випустив перший тизер майбутнього псевдоісторичного серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертона" (Queen Charlotte: a Bridgerton Story), який стане приквелом популярного шоу "Бріджертони" і розповість про сходження королеви Шарлотти на престол.

Серед іншого в серіалі будуть показані стосунки Шарлотти з її майбутнім чоловіком королем Георгом III (його роль виконав Корі Мілкріст).

Королеву Шарлотту в серіалі зіграють одразу дві актриси – Голда Рошевель, яка вже представляла цього персонажа в оригінальних "Бріджертонах", та Індія Амартейфіо ("Евермор", "Статеве виховання"), яка зобразить молоду королеву до сходження на трон.

Також до своїх ролей в приквелі повернуться Анджоа Андо (леді Данбері), яку в юні роки зіграє Арсема Томас, і Рут Геммелл (мати Бріджертонів).

Сценарій до серіалу написала Шонда Раймс, яка свого часу працювала над сюжетами шоу "Скандал" і "Як уникнути покарання за вбивство". Режисером виступив Том Веріка, який зняв кілька епізодів оригінального серіалу "Бріджертони", а також частину епізодів серіалів "Скандал", "Академія Амбрелла" і "Вигадана Анна".

Серіал складатиметься з 6 епізодів, які вийдуть одночасно на Netflix 4 травня 2023 року.

Феномен серіалу "Бріджертони"

Прем'єра псевдоісторичного комедійного серіалу "Бріджертони" (Bridgerton) відбулася на Netflix в грудні 2020 року. Серіал отримав позитивні відгуки і став рекордсменом за переглядами на сервісі. Другий сезон вийшов у березні 2022 року і також був досить успішним. Серіал продовжено на третій і четвертий сезони, проте дата їх виходу поки невідома.

Події серіалу відбуваються в альтернативному Лондоні епохи Регентства на початку 19 століття. У центрі сюжету – брати і сестри з родини Бріджертон, які шукають любов у вищому світі, наповненому друзями і суперниками. На відміну від однойменної серії романів, на якій заснований серіал, Лондон тут зображений расово рівноправним, де кольорові люди є повноправними членами суспільства і носять титули, власне, як і королева Шарлотта.

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