Вийшов дебютний трейлер продовження гучного серіалу.

На YouTube-каналі стрімінг-сервісу Netflix опублікували перший трейлер другого сезону серіалу"Бріджертони". Повідомляється, що глядачі зможуть побачити прем'єру "Бріджертонів" вже 25 березня 2022 року.

Відомо, що другий сезон серіалу змістить фокус від історії кохання між Дафні (Фібі Дайневор) і Саймоном (Реге-Жан Пейдж) до роману Ентоні з Кейт.

У другому сезоні буде десять епізодів, в той час як в першому сезоні "Бріджертонів" було представлено тільки вісім серій.

В основі другого сезону лежить історія про лорда Ентоні Бріджертона, який хоче знайти підходящу дружину. Його переслідують невдачі до тих пір, поки в Лондон з Індії не приїдуть Кейт і її молодша сестра Едвіна Шарма.

У головних ролях можна буде побачити акторів Реге-Жан Пейдж,Фібі Дайневор, Джонатан Бейлі, Голда Рошавель, Нікола Кохлан, Клаудія Джессі, Поллі Вокер та інші.

Крім того, Netflix заявили, що готують спін-офф серіалу, який розповість про життя королеви Шарлотти. Однак цей проект не буде заснований на книгах Джулії Куїн.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року стрімінговий сервіс Netflix випустив перший сезон серіалу "Бріджертони", драму епохи Регентства в Англії, що стала всесвітньо популярною. У річницю прем'єри серіалу призначали дату виходу майбутнього другого сезону.

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