Зараз актор страждає від деменції, а шанувальники по всьому світу моляться за його здоров'я.

Напередодні голлівудський актор Брюс Вілліс відзначив своє 68-річчя. Його екс-дружина Демі Мур показала зворушливе відео, де вся сім'я зібралася, щоб привітати Вілліса.

Зараз "міцний горішок" вже не той - нещодавно лікарі виявили у нього лобно-скроневу деменцію, через яку колись активний і бадьорий чоловік згасає буквально на очах.

На знак поваги до відомого актора згадуємо культові фільми з його участю, які обов'язково потрібно подивитися (або переглянути, якщо вже бачили їх).

Останній бойскаут

Після оглушливого успіху "Міцного горішка" Вілліс став улюбленцем режисерів, які хотіли бачити в своїх картинах крутого, саркастичного і одночасно втомленого героя. Безумовно, були і не дуже вдалі спроби переплюнути фільм "Міцний горішок", але "Останній бойскаут" глядачі сприйняли досить тепло.

Бойовик 1991 року розповідає історію Джо Хелленбека - охоронця президента, який втратив роботу через впертий характер.

Джо намагався продовжити кар'єру, заснувавши приватне детективне агентство, але вийшло це у нього досить посередньо. Його життя нового сенсу, коли той отримує нове замовлення - охороняти стриптизерку. Незабаром та гине, і Хелленбек разом з хлопцем покійної намагається розкрити її смерть.

Смерть їй личить

Тут Вілліс постав в образі незграбного і не дуже успішного чоловіка, який став причиною скандалу двох давніх подруг. Згідно з сюжетом, бродвейська зірка Медлін Ештон вкрала нареченого у своєї подруги Хелен.

На довгі роки жінки припинили спілкування зі зрозумілих причин, і, здавалося б, забули один про одного, але Хелен все пам'ятає і дуже хоче помститися.

Вона придумала начебто ідеальний план, але хороший він до трьох пір, поки не з'ясовується, що обидві жінки приймають еліксир безсмертя, щоб зберегти молодість.

12 мавп

Дія відбувається в 2035 році - до цього часу 99% жителів планети загинули через невідомий вірус. 1% тих, хто залишився, перебуває під землею, оскільки шкідливі бактерії досі не ліквідовані.

Кримінальника Джеймса Коула пропонують амністувати взамін на те, що він відправиться на 45 років назад за допомогою машини часу і з'ясує, як з'явився вірус.

Армагеддон

Ще один фільм з апокаліптичним мотивом у портфоліо Брюса Вілліса. На Землю рухається величезний астероїд, який, якщо його не зупинити, через 18 днів розтрощить планету вщент.

Фахівці NASA знаходять спадкового буровика Гаррі Стемпера, під проводом якого вони хочуть відправитися на астероїд і закласти там бомбу.

Сльози Сонця

Лейтенант Вотерс разом зі своїм загоном спецназу відправляється в глиб Нігерії, щоб відшукати і звільнити з полону американського лікаря. Все начебто виходить, але доктор відмовляється залишати село, якщо Вотерс не дозволить забрати з собою 70 біженців.

Варто відзначити, що в цьому фільмі образ Брюса Вілліса вже не був таким, як в інших "типових бойовиках" з його участю - там не залишилося місця гумору та іронії.

Нагадаємо, названо п'ять нових фільмів з високим рейтингом на Netflix, які варто подивитися.

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