19 березня "міцному горішку" виповнилося 68 років.

19 березня голлівудський актор Брюс Вілліс відзначив своє 68-річчя. Зараз чоловік перебуває в не дуже хорошому стані через прогресуючу деменцію. Рідні тепло привітали його у свято, а ролик у своєму Instagram-блозі опублікувала екс-дружина Вілліса Демі Мур.

"З днем народження! Ми дуже раді, що змогли сьогодні відсвяткувати твій день народження. Любимо тебе і любимо нашу сім'ю. Спасибі всім за любов і теплі побажання - ми всі їх відчуваємо", - написала Демі Мур.

На відео видно, як рідні приготували Брюсу святковий пиріг зі свічками. Також вони заспівали "Happy Birthday", а Вілліс задув свічки і крикнув "Ура!".

Відео дня

У коментарях шанувальники відзначили, що "міцний горішок" вже не такий бадьорий і життєрадісний, як був раніше, - він має втомлений і сонний вигляд. Фанати також звернули увагу, що в кадрі Брюс Вілліс з'явився без переднього зуба.

Британська фотомодель, актриса і нинішня дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг на честь свята написала у своєму блозі зворушливі слова про дружину:

"Він - чиста любов. Його так люблять. І я буду любити його завжди. З днем народження, мій солодкий! Дякую вам за те, що ви теж любите і піклуєтеся про нього".

Хвороба Брюса Вілліса: деталі

Нещодавно відомому акторові і улюбленцю мільйонів діагностували лобно-скроневу деменцію. З усіх форм деменції його - найскладніша. Хвороба прогресує, тому Вілліс в'яне на очах.

Зараз рідні актора проводять з ним якомога більше часу, щоб підтримати морально. Брюсу призначили симптоматичне лікування, проте препаратів від ЛСД (лобно-скроневої деменції) не існує.

Нагадаємо, стало відомо, який вигляд зараз має хворий на афазію Брюс Вілліс.

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