Фільм стане доступним на Prime Video 21 березня 2024 року.

Стріміновий сервіс Prime Video випустив перший трейлер бойовика "Придорожній заклад" (Road House) з Джейком Джилленхолом у головній ролі.

Фільм є рімейком однойменного бойовика 1989 року з Патріком Суейзі у головній ролі. У центрі сюжету – колишній боєць UFC Джеймс Далтон, який переживає не найкращі часи. Від безвиході він погоджується на роботу викидайлом в придорожньому клубі у Флорида-Кіс. Однак незабаром стає ясно, що тут все не так просто: йому доведеться не тільки втихомирювати буйних відвідувачів, а й протистояти банді рекетирів, які тероризують місцевий бізнес.

Крім Джейка Джилленхола ("Донні Дарко", "Горбата гора", "Полонянки", "Людина-павук: Далеко від дому") у фільмі зіграли Даніела Мелшіор ("Загін самогубців: Місія навиліт", "Форсаж 10"), Біллі Магнуссен ("Гра на пониження", "Шпигунський міст", "Не час помирати") і знаменитий боєць UFC Конор Макгрегор. Останньому дісталася роль одного з антагоністів, з яким головному герою доведеться вступити в кілька зубодробильних сутичок.

Режисером фільму виступив Даг Лайман, який свого часу зняв такі хіти, як "Ідентифікація Борна", "Містер і місіс Сміт", "Грань майбутнього" і "Зроблено в Америці".

Фільм стане доступним на Prime Video 21 березня 2024 року.

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