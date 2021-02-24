Цього року церемонія вручення "Оскара" пройде з карантинними обмеженнями.

У 2021 році пройде щорічна церемонія вручення престижної кінопремії "Оскар". Щороку весь світ стежить за грандіозним шоу вручення премії, проте з настанням пандемії коронавірусу формат церемонії змінився. УНІАН розповість, як пройде вручення "Оскарів" цього року, коли оголосять номінантів кінопремії і чого очікувати від церемонії любителям кіно.

Коли пройде вручення премій

Спочатку вручити "Оскари" повинні були 28 лютого, проте через коронавірус дату перенесли на 25 квітня 2021 року.

Разом з днем вручення зміняться й інші дати, пов'язані з премією. Відбирати фільми на номінацію "Оскара" будуть до 28 лютого. Картини, випущені до цієї дати, зможуть претендувати на нагороду. У минулих роках у відбір потрапляли фільми, випущені до 31 грудня.

Номінанти на премію "Оскар" 2021

Всі випущені кінострічки проходять відбір і формують шорт-лист. У шорт-листі в кожній з 23 номінацій назвуть по 15 картин, що відповідають всім правилам Оскара. Шорт-лист 2021 року був названий 9 лютого. Українських фільмів у ньому не виявилося. З цього списку 15 березня назвуть по 5 номінантів з кожної категорії, які боротимуться за статуетку.

У 2021 році формат відбору номінантів змінився. Через пандемію академія кіномистецтв дозволила брати участь у боротьбі за премію фільмам і серіалам, які не виходили на великі екрани, а демонструвалися онлайн. Однак ці стрічки повинні мати запланований показ у великих кінотеатрах.

Як пройде церемонія вручення

Церемонія традиційно проводиться в Каліфорнійському кінотеатрі Dolby. У великому залі збираються номінанти та їхні колеги. Перед заходом також проведуть традиційну червону доріжку, але з дотриманням соціальної дистанції та масочного режиму.

Захід транслюватимуть в інтернеті, де його зможе подивитися кожен бажаючий. У 225 країнах світу буде проходити трансляція церемонії. Українці також зможуть подивитися вручення онлайн.

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Автор: Катерина Пулатова