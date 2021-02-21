Оскар 2021 - дата та номінанти / фото REUTERS

У 2021 році відбудеться 93-тя церемонія вручення премії "Оскар". Через пандемію коронавірусу вона матиме свої особливості.

"Оскар 2021" – дата

Цьогорічною премією "Оскар" Академія кінематографічних мистецтв і наук відзначатиме досягнення у галузі кінематографа з 1 січня 2020 року до 28 лютого 2021 року.

Спершу планувалося провести шоу 28 лютого, проте через епідемію коронавірусу було прийнято рішення відкласти його. Тож, 93-тя церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбудеться 25 квітня 2021 року.

Особливості церемонії "Оскар 2021"

Лише для цієї церемонії Академія змінила регламент премії, дозволивши брати участь в змаганні фільмам, які не виходили у прокат, а тільки демонструвалися на різних цифрових платформах. Але при цьому вони повинні мати запланований показ у кінотеатрах.

Читайте такожАмериканський режисер Стівен Спілберг отримав премію "Генезис"Крім того, цього року кількість категорій премії "Оскар" скорочено із 24 до 23. Зокрема, дві категорії "Найкращий звук" та "Найкращий звуковий монтаж" об’єднано в одну – "Премія "Оскар" за найкращий звук".

З огляду на пандемію коронавірусу, церемонія вручення премії "Оскар 2021" буде проходити одночасно в декількох місцях, у тому числі й зі знаменитого театру "Долбі". Таке рішення було прийнято, щоб провести церемонію за участю великої кількості гостей, але при цьому не порушити карантинні обмеження.

За традицією, захід транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео вручення "Оскара 2021".

Які фільми боротимуться за "Оскар 2021"

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук розпочала публікацію шорт-листів премії "Оскар" за підсумками 2020 року. Оголошено претендентів у 9 номінаціях. Усіх номінантів на премію оголосять 15 березня.

Два українських фільми "Атлантида" і "Земля блакитна, ніби апельсин" раніше були номіновані на премію "Оскар". Але в опублікованому списку їх не виявилося.

Наразі відомі претенденти на "Оскар 2021" у таких номінаціях:

Найкращий документальний фільм

  • "Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy)
  • "Молоді політики" (Boys State)
  • "Колектив" (Collective)
  • Crip Camp
  • "Дік Джонсон мертвий" (Dick Johnson Is Dead)
  • "Гунда" (Gunda)
  • MLK/FBI
  • "Агент кротів" (The Mole Agent)
  • "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
  • "Ноктюрн" (Notturno)
  • "Художник і злодій" (The Painter and the Thief)
  • "76 днів" (76 Days)
  • "Час" (Time)
  • "Мисливці за трюфелями" (The Truffle Hunters)
  • "Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya)

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • "Телефон довіри щодо абортів, це Ліза" (Abortion Helpline, This Is Lisa)
  • "Кол-центр блюз" (Call Center Blues)
  • "Колетт" (Colette)
  • "Концерт – це розмова" (A Concerto Is a Conversation)
  • "Не розділяти" (Do Not Split)
  • "Голодна палата" (Hunger Ward)
  • "Істерична дівчина" (Hysterical Girl)
  • "Пісня про кохання для Латаші" (A Love Song for Latasha)
  • "Швидкісні Кубери" (The Speed Cubers)
  • "Що б робила Софі Лорен?" (What Would Sophia Loren Do?)

Найкращий міжнародний художній фільм

  • "Куди ти йдеш, Аїдо" (Quo Vadis, Aida) – Боснія і Герцоговина
  • "Агент кротів" (The Mole Agent) – Чилі
  • "Шарлатан" (Charlatan) – Чехія
  • "Ще по одній" (Another Round) – Данія
  • "Двоє з нас" (Two of Us) – Франція
  • "Прокляття Ла Йорони" (La Llorona) – Гватемала
  • "Краща пора" (Better Days) – Гонконг
  • "Діти сонця" (Sun Children) – Іран
  • "Ніч королів" (Night of the Kings) – Кот-д'Івуар
  • "Я більше не тут" (I’m No Longer Here) – Мексика
  • "Надія" (Hope) – Норвегія
  • "Колектив" (Collective) – Румунія
  • "Дорогі товариші" (Dear Comrades) – Росія
  • "Сонце" (A Sun) – Тайвань
  • "Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin) – Туніс

Найкращий грим та зачіски

  • "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
  • "Емма" (Emma)
  • "Глорія" (The Glorias)
  • "Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy)
  • "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
  • "Дрібниці" (The Little Things)
  • "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey’s Black Bottom)
  • "Манк" (Mank)
  • "Одна ніч в Маямі..." (One Night in Miami...)
  • "Піноккіо" (Pinocchio)

Найкраща музика до фільму

  • "Амоніт" (Ammonite)
  • "Хуртовина душ" (Blizzard of Souls)
  • "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)
  • "Людина-невидимка" (The Invisible Man)
  • "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
  • "Дрібниці" (The Little Things)
  • "Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)
  • "Манк" (Mank)
  • "Опівнічне небо" (The Midnight Sky)
  • "Мінарі" (Minari)
  • "Мулан" (Mulan)
  • "Новини з усього світу" (News of the World)
  • "Душа" (Soul)
  • "Тенет" (Tenet)
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

Найкращий саундтрек

  • Turntables – "Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy)
  • See What You’ve Done – "Полювання на звіра" (Belly of the Beast)
  • Wuhan Flu – "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan)
  • Husavik – "Музичний конкурс Євробачення: історія Fire Saga" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)
  • Never Break – "Даючи голос" (Giving Voice)
  • Make It Work – "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
  • Fight For You – "Іуда та чорний месія" (Judas and the Black Messiah)
  • Io Sì (Seen) – "Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se))
  • Rain Song – "Мінарі" (Minari)
  • Show Me Your Soul – "Містер Душа!" (Mr. Soul!)
  • Loyal Brave True – "Мулан" (Mulan)
  • Free – "Єдиний та неповторний Айван" (The One and Only Ivan)
  • Speak Now – "Одна ніч в Майамі…" (One Night in Miami …)
  • Green – "Звук металу" (Sound of Metal)
  • Hear My Voice – "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

Найкращі візуальні ефекти

  • "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
  • "Бладшот" (Bloodshot)
  • "Манк" (Mank)
  • "Любов і монстри" (Love and Monsters)
  • "Опівнічне небо" (The Midnight Sky)
  • "Айван, єдиний і неповторний" (The One and Only Ivan)
  • "Мулан" (Mulan)
  • "Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya)
  • "Душа" (Soul)
  • "Тенет" (Tenet)

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Нора" (Burrow)
  • Genius Loci (Genius Loci)
  • "Якщо щось трапиться, я тебе люблю" (If Anything Happens I Love You)
  • "Капаемаху" (Kapaemahu)
  • "Опера" (Opera)
  • "Геть" (Out)
  • "Равлик і кит" (The Snail and the Whale)
  • "Жерару" (To Gerard)
  • "Сліди" (Traces)
  • "Так-люди" (Yes-People)

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Бітту" (Bittu)
  • "Da Yie" (Da Yie)
  • "Почуття наскрізь" (Feeling Through)
  • "Людський голос" (The Human Voice)
  • "Хор на санчатах" (The Kicksled Choir)
  • "Кімната для листів" (The Letter Room)
  • "Подарунок" (The Present)
  • "Два віддалених незнайомця" (Two Distant Strangers)
  • "Фургон" (The Van)
  • "Біле око" (White Eye).

Вас також може зацікавити:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН