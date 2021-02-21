Цьогорічне вручення премії "Оскар" відбудеться дещо пізніше, ніж зазвичай.

У 2021 році відбудеться 93-тя церемонія вручення премії "Оскар". Через пандемію коронавірусу вона матиме свої особливості.

"Оскар 2021" – дата

Цьогорічною премією "Оскар" Академія кінематографічних мистецтв і наук відзначатиме досягнення у галузі кінематографа з 1 січня 2020 року до 28 лютого 2021 року.

Спершу планувалося провести шоу 28 лютого, проте через епідемію коронавірусу було прийнято рішення відкласти його. Тож, 93-тя церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбудеться 25 квітня 2021 року.

Особливості церемонії "Оскар 2021"

Лише для цієї церемонії Академія змінила регламент премії, дозволивши брати участь в змаганні фільмам, які не виходили у прокат, а тільки демонструвалися на різних цифрових платформах. Але при цьому вони повинні мати запланований показ у кінотеатрах.

Читайте такожАмериканський режисер Стівен Спілберг отримав премію "Генезис"Крім того, цього року кількість категорій премії "Оскар" скорочено із 24 до 23. Зокрема, дві категорії "Найкращий звук" та "Найкращий звуковий монтаж" об’єднано в одну – "Премія "Оскар" за найкращий звук".

З огляду на пандемію коронавірусу, церемонія вручення премії "Оскар 2021" буде проходити одночасно в декількох місцях, у тому числі й зі знаменитого театру "Долбі". Таке рішення було прийнято, щоб провести церемонію за участю великої кількості гостей, але при цьому не порушити карантинні обмеження.

За традицією, захід транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео вручення "Оскара 2021".

Які фільми боротимуться за "Оскар 2021"

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук розпочала публікацію шорт-листів премії "Оскар" за підсумками 2020 року. Оголошено претендентів у 9 номінаціях. Усіх номінантів на премію оголосять 15 березня.

Два українських фільми "Атлантида" і "Земля блакитна, ніби апельсин" раніше були номіновані на премію "Оскар". Але в опублікованому списку їх не виявилося.

Наразі відомі претенденти на "Оскар 2021" у таких номінаціях:

Найкращий документальний фільм

"Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy)

"Молоді політики" (Boys State)

"Колектив" (Collective)

Crip Camp

"Дік Джонсон мертвий" (Dick Johnson Is Dead)

"Гунда" (Gunda)

MLK/FBI

"Агент кротів" (The Mole Agent)

"Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)

"Ноктюрн" (Notturno)

"Художник і злодій" (The Painter and the Thief)

"76 днів" (76 Days)

"Час" (Time)

"Мисливці за трюфелями" (The Truffle Hunters)

"Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya)

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Телефон довіри щодо абортів, це Ліза" (Abortion Helpline, This Is Lisa)

"Кол-центр блюз" (Call Center Blues)

"Колетт" (Colette)

"Концерт – це розмова" (A Concerto Is a Conversation)

"Не розділяти" (Do Not Split)

"Голодна палата" (Hunger Ward)

"Істерична дівчина" (Hysterical Girl)

"Пісня про кохання для Латаші" (A Love Song for Latasha)

"Швидкісні Кубери" (The Speed Cubers)

"Що б робила Софі Лорен?" (What Would Sophia Loren Do?)

Найкращий міжнародний художній фільм

"Куди ти йдеш, Аїдо" (Quo Vadis, Aida) – Боснія і Герцоговина

"Агент кротів" (The Mole Agent) – Чилі

"Шарлатан" (Charlatan) – Чехія

"Ще по одній" (Another Round) – Данія

"Двоє з нас" (Two of Us) – Франція

"Прокляття Ла Йорони" (La Llorona) – Гватемала

"Краща пора" (Better Days) – Гонконг

"Діти сонця" (Sun Children) – Іран

"Ніч королів" (Night of the Kings) – Кот-д'Івуар

"Я більше не тут" (I’m No Longer Here) – Мексика

"Надія" (Hope) – Норвегія

"Колектив" (Collective) – Румунія

"Дорогі товариші" (Dear Comrades) – Росія

"Сонце" (A Sun) – Тайвань

"Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin) – Туніс

Найкращий грим та зачіски

"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

"Емма" (Emma)

"Глорія" (The Glorias)

"Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy)

"Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

"Дрібниці" (The Little Things)

"Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey’s Black Bottom)

"Манк" (Mank)

"Одна ніч в Маямі..." (One Night in Miami...)

"Піноккіо" (Pinocchio)

Найкраща музика до фільму

"Амоніт" (Ammonite)

"Хуртовина душ" (Blizzard of Souls)

"П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)

"Людина-невидимка" (The Invisible Man)

"Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

"Дрібниці" (The Little Things)

"Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

"Манк" (Mank)

"Опівнічне небо" (The Midnight Sky)

"Мінарі" (Minari)

"Мулан" (Mulan)

"Новини з усього світу" (News of the World)

"Душа" (Soul)

"Тенет" (Tenet)

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

Найкращий саундтрек

Turntables – "Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy)

See What You’ve Done – "Полювання на звіра" (Belly of the Beast)

Wuhan Flu – "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan)

Husavik – "Музичний конкурс Євробачення: історія Fire Saga" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Never Break – "Даючи голос" (Giving Voice)

Make It Work – "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

Fight For You – "Іуда та чорний месія" (Judas and the Black Messiah)

Io Sì (Seen) – "Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se))

Rain Song – "Мінарі" (Minari)

Show Me Your Soul – "Містер Душа!" (Mr. Soul!)

Loyal Brave True – "Мулан" (Mulan)

Free – "Єдиний та неповторний Айван" (The One and Only Ivan)

Speak Now – "Одна ніч в Майамі…" (One Night in Miami …)

Green – "Звук металу" (Sound of Metal)

Hear My Voice – "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

Найкращі візуальні ефекти

"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

"Бладшот" (Bloodshot)

"Манк" (Mank)

"Любов і монстри" (Love and Monsters)

"Опівнічне небо" (The Midnight Sky)

"Айван, єдиний і неповторний" (The One and Only Ivan)

"Мулан" (Mulan)

"Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya)

"Душа" (Soul)

"Тенет" (Tenet)

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Нора" (Burrow)

Genius Loci (Genius Loci)

"Якщо щось трапиться, я тебе люблю" (If Anything Happens I Love You)

"Капаемаху" (Kapaemahu)

"Опера" (Opera)

"Геть" (Out)

"Равлик і кит" (The Snail and the Whale)

"Жерару" (To Gerard)

"Сліди" (Traces)

"Так-люди" (Yes-People)

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Бітту" (Bittu)

"Da Yie" (Da Yie)

"Почуття наскрізь" (Feeling Through)

"Людський голос" (The Human Voice)

"Хор на санчатах" (The Kicksled Choir)

"Кімната для листів" (The Letter Room)

"Подарунок" (The Present)

"Два віддалених незнайомця" (Two Distant Strangers)

"Фургон" (The Van)

"Біле око" (White Eye).

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Автор: УНІАН