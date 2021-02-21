У 2021 році відбудеться 93-тя церемонія вручення премії "Оскар". Через пандемію коронавірусу вона матиме свої особливості.
"Оскар 2021" – дата
Цьогорічною премією "Оскар" Академія кінематографічних мистецтв і наук відзначатиме досягнення у галузі кінематографа з 1 січня 2020 року до 28 лютого 2021 року.
Спершу планувалося провести шоу 28 лютого, проте через епідемію коронавірусу було прийнято рішення відкласти його. Тож, 93-тя церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбудеться 25 квітня 2021 року.
Особливості церемонії "Оскар 2021"
Лише для цієї церемонії Академія змінила регламент премії, дозволивши брати участь в змаганні фільмам, які не виходили у прокат, а тільки демонструвалися на різних цифрових платформах. Але при цьому вони повинні мати запланований показ у кінотеатрах.
Читайте такожАмериканський режисер Стівен Спілберг отримав премію "Генезис"Крім того, цього року кількість категорій премії "Оскар" скорочено із 24 до 23. Зокрема, дві категорії "Найкращий звук" та "Найкращий звуковий монтаж" об’єднано в одну – "Премія "Оскар" за найкращий звук".
З огляду на пандемію коронавірусу, церемонія вручення премії "Оскар 2021" буде проходити одночасно в декількох місцях, у тому числі й зі знаменитого театру "Долбі". Таке рішення було прийнято, щоб провести церемонію за участю великої кількості гостей, але при цьому не порушити карантинні обмеження.
За традицією, захід транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео вручення "Оскара 2021".
Які фільми боротимуться за "Оскар 2021"
Американська академія кінематографічних мистецтв і наук розпочала публікацію шорт-листів премії "Оскар" за підсумками 2020 року. Оголошено претендентів у 9 номінаціях. Усіх номінантів на премію оголосять 15 березня.
Два українських фільми "Атлантида" і "Земля блакитна, ніби апельсин" раніше були номіновані на премію "Оскар". Але в опублікованому списку їх не виявилося.
Наразі відомі претенденти на "Оскар 2021" у таких номінаціях:
Найкращий документальний фільм
- "Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy)
- "Молоді політики" (Boys State)
- "Колектив" (Collective)
- Crip Camp
- "Дік Джонсон мертвий" (Dick Johnson Is Dead)
- "Гунда" (Gunda)
- MLK/FBI
- "Агент кротів" (The Mole Agent)
- "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
- "Ноктюрн" (Notturno)
- "Художник і злодій" (The Painter and the Thief)
- "76 днів" (76 Days)
- "Час" (Time)
- "Мисливці за трюфелями" (The Truffle Hunters)
- "Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya)
Найкращий документальний короткометражний фільм
- "Телефон довіри щодо абортів, це Ліза" (Abortion Helpline, This Is Lisa)
- "Кол-центр блюз" (Call Center Blues)
- "Колетт" (Colette)
- "Концерт – це розмова" (A Concerto Is a Conversation)
- "Не розділяти" (Do Not Split)
- "Голодна палата" (Hunger Ward)
- "Істерична дівчина" (Hysterical Girl)
- "Пісня про кохання для Латаші" (A Love Song for Latasha)
- "Швидкісні Кубери" (The Speed Cubers)
- "Що б робила Софі Лорен?" (What Would Sophia Loren Do?)
Найкращий міжнародний художній фільм
- "Куди ти йдеш, Аїдо" (Quo Vadis, Aida) – Боснія і Герцоговина
- "Агент кротів" (The Mole Agent) – Чилі
- "Шарлатан" (Charlatan) – Чехія
- "Ще по одній" (Another Round) – Данія
- "Двоє з нас" (Two of Us) – Франція
- "Прокляття Ла Йорони" (La Llorona) – Гватемала
- "Краща пора" (Better Days) – Гонконг
- "Діти сонця" (Sun Children) – Іран
- "Ніч королів" (Night of the Kings) – Кот-д'Івуар
- "Я більше не тут" (I’m No Longer Here) – Мексика
- "Надія" (Hope) – Норвегія
- "Колектив" (Collective) – Румунія
- "Дорогі товариші" (Dear Comrades) – Росія
- "Сонце" (A Sun) – Тайвань
- "Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin) – Туніс
Найкращий грим та зачіски
- "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
- "Емма" (Emma)
- "Глорія" (The Glorias)
- "Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy)
- "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
- "Дрібниці" (The Little Things)
- "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey’s Black Bottom)
- "Манк" (Mank)
- "Одна ніч в Маямі..." (One Night in Miami...)
- "Піноккіо" (Pinocchio)
Найкраща музика до фільму
- "Амоніт" (Ammonite)
- "Хуртовина душ" (Blizzard of Souls)
- "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)
- "Людина-невидимка" (The Invisible Man)
- "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
- "Дрібниці" (The Little Things)
- "Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)
- "Манк" (Mank)
- "Опівнічне небо" (The Midnight Sky)
- "Мінарі" (Minari)
- "Мулан" (Mulan)
- "Новини з усього світу" (News of the World)
- "Душа" (Soul)
- "Тенет" (Tenet)
- "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)
Найкращий саундтрек
- Turntables – "Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy)
- See What You’ve Done – "Полювання на звіра" (Belly of the Beast)
- Wuhan Flu – "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan)
- Husavik – "Музичний конкурс Євробачення: історія Fire Saga" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)
- Never Break – "Даючи голос" (Giving Voice)
- Make It Work – "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
- Fight For You – "Іуда та чорний месія" (Judas and the Black Messiah)
- Io Sì (Seen) – "Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se))
- Rain Song – "Мінарі" (Minari)
- Show Me Your Soul – "Містер Душа!" (Mr. Soul!)
- Loyal Brave True – "Мулан" (Mulan)
- Free – "Єдиний та неповторний Айван" (The One and Only Ivan)
- Speak Now – "Одна ніч в Майамі…" (One Night in Miami …)
- Green – "Звук металу" (Sound of Metal)
- Hear My Voice – "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)
Найкращі візуальні ефекти
- "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
- "Бладшот" (Bloodshot)
- "Манк" (Mank)
- "Любов і монстри" (Love and Monsters)
- "Опівнічне небо" (The Midnight Sky)
- "Айван, єдиний і неповторний" (The One and Only Ivan)
- "Мулан" (Mulan)
- "Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya)
- "Душа" (Soul)
- "Тенет" (Tenet)
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "Нора" (Burrow)
- Genius Loci (Genius Loci)
- "Якщо щось трапиться, я тебе люблю" (If Anything Happens I Love You)
- "Капаемаху" (Kapaemahu)
- "Опера" (Opera)
- "Геть" (Out)
- "Равлик і кит" (The Snail and the Whale)
- "Жерару" (To Gerard)
- "Сліди" (Traces)
- "Так-люди" (Yes-People)
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Бітту" (Bittu)
- "Da Yie" (Da Yie)
- "Почуття наскрізь" (Feeling Through)
- "Людський голос" (The Human Voice)
- "Хор на санчатах" (The Kicksled Choir)
- "Кімната для листів" (The Letter Room)
- "Подарунок" (The Present)
- "Два віддалених незнайомця" (Two Distant Strangers)
- "Фургон" (The Van)
- "Біле око" (White Eye).
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