Новий сезон серіалу вийде на Netflix вже в червні 2023 року.

Стрімінговий сервіс Netflix представив перший тизер шостого сезону науково-фантастичного серіалу-антології "Чорне дзеркало" (Black Mirror), що росповідає моторошні історії про вплив технологій на життя людей.

За традицією, сезон складатиметься з кількох непов'язаних між собою епізодів, в кожному з яких розповідатиметься окрема історія з різними акторами в головних ролях.

Одночасно стало відомо, що новий сезон серіалу вийде на Netflix вже в червні 2023 року.

З першого тизеру стало відомо, що в шостому сезоні зіграють Сальма Хаєк ("Фріда", "Відчайдушний", "Супер Майк: Останній танець"), Рорі Калкін ("Зодіак", "Непрохані гості") та Бен Барнс ("Тінь і кістка", "Світ Дикого заходу").

Раніше стало відомо, що ролі в 6 сезоні також отримали Зазі Бітц ("Джокер", "Дедпул 2", "Атланта"), Паапа Ессієду ("Вбивство в Східному експресі", "Чоловічий рід"), Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Гнів людський", "Страшні казки"), Аарон Пол ("Світ Дикого заходу", "Пуститися берега"), Кейт Мара ("Картковий будиночок", "Марсіанин"), Денні Рамірес ("Топ Ган: Меверік", "Сокіл і Зимовий солдат"), Клара Ругаард ("Все ще пов'язані", "Дитя робота"), Оден Торнтон ("Булл", "Це ми") і Анджана Васан ("Вбиваючи Єву", "Людина-павук: Далеко від дому").

Зауважимо, що Аарон Пол вже грав у першому епізоді 4 сезону "Чорного дзеркала" під назвою "Космічний човен Калістер", а Анджана Васан – у першому епізоді 3 сезону під назвою "Під укіс".

Серіал "Чорне дзеркало" – що варто знати

Британський науково-фантастичний серіал "Чорне дзеркало" дебютував у 2011 році на британському Channel 4. Саме там протягом трьох років вийшло два сезони серіалу і ще один повнометражний спеціальний випуск. Ще три сезони виходили з 2016 по 2019 роки на Netflix. Крім того, в 2018 році стрімінговий сервіс випустив в рамках "Чорного дзеркала" інтерактивний фільм "Брандашмиг", де глядачі могли самостійно вибирати по ходу перегляду різні варіанти розвитку подій.

Кожен епізод "Чорного дзеркала" являє собою окрему історію, але всі вони об'єднані єдиною концепцією – вплив інформаційних технологій на людські життя і стосунки. При цьому в кожному епізоді грають різні актори, в тому числі великі зірки. Так, в різні роки в "Чорному дзеркалі" знімалися Деніел Калуя, Джоді Уіттакер, Хейлі Етвелл, Донал Глісон, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел, Бенедикт Вонг, Летіша Райт, Ентоні Макі, Ендрю Скотт, Майлі Сайрус та інші.

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