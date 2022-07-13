Дата виходу шостого сезону "Чорного дзеркала" поки невідома.

Творці популярного науково-фантастичного серіалу-антології "Чорне дзеркало" (Black Mirror) визначилися з акторським складом для майбутнього шостого сезону.

Про це повідомляє Variety з посиланням на власні поінформовані джерела.

Зазначається, що на даний момент ролі в новому сезоні серіалу отримали Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2", "Атланта"), Паапа Ессієду ("Вбивство в Східному експресі", "Чоловічий рід"), Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Гнів людський", "Страшні казки"), Аарон Пол ("Світ Дикого заходу", "Пуститися берега"), Кейт Мара ("Картковий будиночок", "Марсіанин"), Денні Рамірес ("Топ Ган: Меверік", "Сокіл і Зимовий солдат"), Клара Ругаард ("Все ще пов'язані", "Дитя робота"), Оден Торнтон ("Булл", "Це ми") і Анджана Башан ("Вбиваючи Єву", "Людина-павук: Далеко від дому").

При цьому видання зазначає, що цей кастинг охоплює лише три епізоди серіалу, тоді як у новому сезоні їх очікується більше. Тому варто очікувати, що ще більше акторів приєднаються до акторського складу шостого сезону "Чорного дзеркала".

Дата виходу шостого сезону "Чорного дзеркала" поки невідома.

Зазначимо, британський науково-фантастичний серіал "Чорне дзеркало" дебютував у 2011 році на британському Channel 4. Саме там протягом трьох років вийшло два сезони серіалу і ще один повнометражний спеціальний випуск. Ще три сезони виходили з 2016 по 2019 роки на Netflix. Крім того, в 2018 році стрімінговий сервіс випустив в рамказ концепції "Чорного дзеркала" інтерактивний фільм "Брандашмиг", де глядачі могли самостійно вибирати по ходу перегляду різні варіанти розвитку подій.

Кожен епізод "Чорного дзеркала" являє собою окрему історію, але всі вони об'єднані єдиною концепцією – вплив інформаційних технологій на людські життя і стосунки. При цьому в кожному епізоді грають різні актори, в тому числі великі зірки. Так, в різні роки в "Чорному дзеркалі" знімалися Деніел Калуя, Джоді Уіттакер, Хейлі Етвелл, Донал Глісон, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел, Бенедикт Вонг, Летіша Райт, Ентоні Макі, Ендрю Скотт, Майлі Сайрус та інші.

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