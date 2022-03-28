У мережі сміються над ганебним розгромом окупантів у Чорнобаївці.

В Україні вже понад місяць триває повномасштабна війна, яку 24 лютого розв'язала Росія. Саме в цей день окупанти агресивно вторглися на нашу територію і влаштували тут справжній колапс.

Найулюбленіше місце в Україні у окупантів - Чорнобаївка, на яку вони намагалися наступати вже 12 разів, але кожного разу на них там чекав ганебний розгром від Збройних сил України.

Так, ця історія гідна того, щоб стати сюжетом якогось бойовика, але поки західні режисери спостерігають за всім, що відбувається і складають пазли в своїй голові, "Народний український Netflix" вже випустив трейлер до вигаданого фільму "Чорнобаївка. Дорога в пекло". Хоча, хто знає... Може фільм таки буде!

Так, користувачі мережі показали в трейлері нарізки з новин, документальних драм і військових фільмів. Цікаво, що в ролику проскакує фраза про "нерівну боротьбу з власною тупістю", яка безпосередньо стосується російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: