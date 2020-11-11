У неділю, 15 листопада, глядачів телеканалу «1+1» чекає випуск, сповнений сюрпризів - у дванадцятому прямому ефірі головного танцювального шоу зіркові пари станцюють по три танці, один з яких - з суддями проекту.

У чвертьфіналі четвертого сезону проекту за перемогу у шоу змагаються чотири пари: Санта Дімопулос та Макс Леонов, Надія Мейхер та Кирило Васюк , Юлія Саніна та Дмитро Жук и Сергій Мельник та Аделіна Делі. Стало відомо, що у дванадцятому прямому ефірі зіркові пари танцюватимуть три танці: перший - традиційно у парі зі своїм партнером, другий - з суддями проекту, а ще кожна пара виконає “танець за життя”, який саме - стане відомо під час прямого ефіру методом жеребкування.

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Фінальний виступ пари і стане перепусткою до півфіналу, тож кожному учаснику доведеться неабияк тренуватися напередодні прямого ефіру, заздалегідь підготувавши усі види бальних танців, аби гідно станцювати на паркеті та залишитися у проекті. Який саме танець доведеться станцювати парі "за життя", зірки дізнаються безпосередньо перед виступом.

За результатами суддівського та глядацького голосування ще одна пара вже цієї неділі покине шоу.

Четвертим запрошеним суддею ефіру стане екс-учасник “Танців з зірками”, актор Павло Вишняков.

З ким із суддів танцюватимуть зірки вже цієї неділі, хто з зірок зустрічатиме пари на балконі та хто стане спецгостем вечора, стане відомо незабаром.

Нагадуємо, щонеділі глядачі можуть підтримати своїх фаворитів. Умови голосування залишаються незмінними: віддати голос глядачі зможуть зателефонувавши, надіславши смс-повідомлення або проголосувавши у додатку «1plus1.video».

З одного мобільного номеру можна зробити 50 дзвінків або надіслати 50 смс, а також можна голосувати за допомогою мобільного додатку «1plus1.video». У ньому доступна функція «Суперголос», яка дорівнює 7 смс повідомленням. Кожен глядач протягом одного ефіру може віддати 50 «Суперголосів» за одного учасника.

Дивіться шоу «Танці з зірками» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».

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Автор: УНІАН