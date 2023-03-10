Церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією відбудеться в ніч з 12 на 13 березня.

Нагородження кінопремією Оскар 2023 відбудеться вже в ніч з 12 на 13 березня. 95-та церемонія відбудеться в Лос-Анджелесі. Весь світ з нетерпінням чекає на цю подію, тому розповідаємо де і коли її можна подивитися.

Оскар-2023: коли відбудеться

За київським часом Оскар-2023 розпочнеться о 3:00 13 березня. У Лос-Анджелесі в цей час буде 20:00. Пройде захід в театрі Dolby, куди збереться більше трьох тисяч гостей.

Оскар-2023: де дивитися

В Україні кінопремію Оскар-2023 транслюватиме телеканал "Суспільне Культура" - дивитися його можна як по телевізору, так і на сайті або в мобільному додатку.

Відео дня

Відомо, що ведучими церемонії в цьому році будуть комік Джиммі Кіммел - в цій справі у нього вже є досвід, оскільки Кіммел був ведучим церемонії в 2017 і 2018 роках.

Відзначимо, що в минулому році ведучим був Кріс Рок. На церемонії трапився інцидент, який не можуть забути досі: Рок зі сцени жорстко пожартував про дружину актора Вілла Сміта. Гуморист звернув увагу на "дуже коротку зачіску" Джади. Сміт на такий гумор вийшов на сцену і вліпив ляпаса Року. Так він спробував заступитися за свою дружину, у якої рідкісне захворювання, що веде до випадання волосся. За цей інцидент віллу Сміту на 10 років заборонено відвідувати церемонію Оскара.

Рекордсменом за кількістю номінацій цього року став фільм "Все скрізь і відразу". Кінострічка номінована в 11 категоріях. Повний список номінантів можна подивитися у цьому матеріалі.

Відзначимо, що в цьому році на Оскарі представлений фільм про дитячий притулок під Лисичанськом.

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