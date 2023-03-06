Минулого року церемонія нагородження кінопремією закінчилася скандалом - ведучий Кріс Рок пожартував про зачіску дружини Вілла Сміта, за що актор дав йому ляпаса.

Американський стендап-комік Кріс Рок у 2022 році на церемонії нагородження "Оскар" отримав ляпаса від Вілла Сміта за жарт про його дружину Джаду. Тоді гуморист недоречно висловився про "дивовижну, дуже коротку зачіску" дружини Сміта, яка страждає від алопеції - захворювання, що веде до випадання волосся.

"Ви всі знаєте, що зі мною сталося, що мені дав ляпас Громило Сміт. Мене вдарив на церемонії "Оскара" цей вилупок. Люди запитують: "Було боляче?" Болить досі", - сказав Зараз Рок, пише видання DailyMail.

Кріс Рок вирішив розвивати цю тему, і згадав публічну заяву дружини Сміта про те, що вона йому зраджувала.

Відео дня

"Вілл Сміт практикує вибіркове обурення. Його жінка спала з другом власного сина... Вона завдала йому набагато більшого болю, ніж він мені. Звичайно, я б не говорив про це. Але чомусь ці придурки виклали це в інтернет. Я не розумію, чому дві талановитих людини зробили це", - сказав комік.

На питання чому Рок нічого не зробив після того ганебного випадку на "Оскарі" він відповів, що батьки не так його виховували.

Нагадаємо, Віллу Сміту на 10 років заборонили відвідувати церемонію "Оскара" через його вчинок.

Вас також можуть зацікавити новини: