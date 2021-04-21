У студії Батісті зізналися, що поки не ведуть кастинг на роль Бейна.

Зірка рестлінгу і актор Дейв Батіста ("Вартові галактики") звернувся в Warner Вгоѕ. з пропозицією віддати йому роль Бейна в одному з майбутніх кінокоміксів всесвіту DC.

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Як повідомляє IndieWire, про це сам Батіста розповів на фестивалі JusticeCon. За його словами, він налаштований настільки серйозно, що організував зустріч з представниками Warner Bros. і DC Films.

"Я хочу зіграти Бейна так сильно, що пішов у Warner Bros., призначив зустріч з ними, призначив зустріч з DC, зайшов до них у двері і сказав "Я хочу грати Бейна"... Я не жартую", - зізнався актор.

У студії Батісті зізналися, що поки не ведуть кастинг на роль Бейна. Зараз жодних проектів з цим персонажем офіційно не заявлено.

У коміксах DC Бейн - один з найлютіших ворогів Бетмена. Останній раз цей герой з'являвся в картині "Темний лицар: відродження легенди" Крістофера Нолана, майже 10 років тому. Його роль виконував Том Харді.

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Автор: Дмитро Захаров