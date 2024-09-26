Прем'єра мінісеріалу від оскароносного Альфонсо Куарона відбудеться вже 11 жовтня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ нарешті показав повний трейлер серіалу "Дисклеймер. Усі збіги випадкові" (Disclaimer*), головну роль в якому виконала дворазова лауреатка премії "Оскар" Кейт Бланшетт ("Єлизавета", "Талановитий містер Ріплі", "Керол", трилогії "Володар перснів" та "Гоббіт").

В центрі сюжету серіалу – відома тележурналістка Кетрін Рейвенскрофт, яка виявляє, що вона є центральним персонажем роману, що розкриває таємницю, що жінка намагалася приховати.

Окрім Бланшетт у серіалі зіграли Лейла Джордж ("Смертні машини", "Дитина"), Кевін Клайн ("Рибка на ім'я Ванда", "Чаплін", "Рожева пантера"), Саша Барон Коен ("Борат", "Свіні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт", "Суд над чиказькою сімкою"), Коді Сміт-Макфі ("Влада пса", "Елвіс", франшиза "Люди Ікс"), Луїс Партрідж ("Енола Голмс"), Чон Хо Йон (серіал "Грав кальмара") та інші.

Зняв серіал оскароносний мексиканський режисер Альфонсо Куарон ("І твою маму теж", "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", "Гравітація", "Рома").

Серіал вже встигли показати на кількох впливових кінофестивалях у вересні 2024 року, зокрема, у Венеції та в Торонто. Він отримав схвальні відгуки критиків.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 81% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 72 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Онлайн-прем'єра мінісеріалу "Дисклеймер. Усі збіги випадкові" відбудеться вже 11 жовтня 2024 року. Загалом шоу налічуватиме сім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно, а решта – по одному раз на тиждень з фіналом 15 листопада.

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