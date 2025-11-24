З'явився новий трейлер 5-го сезону.

Netflix показав новий трейлер п'ятого сезону серіалу "Дивні дива", розкривши подробиці сюжету перших чотирьох епізодів. Прем'єра відбудеться вже зовсім скоро - 27 листопада.

Як повідомляє Tudum, події фінального сезону популярного серіалу розгортатимуться восени 1987 року через рік після того, як Гокінс постраждав від Розломів. У новому трейлері можна помітити, як головні герої готуються до вирішальної битви з Векною.

"Що може піти не так?" - запитує Робін (Мая Гоук) у перші секунди анонсу.

Дійсно, багато чого може піти не так, що є доволі звичним для сюжету "Дивних див". Монстри з вивороту пробираються назовні, руйнуючи все довкола та вбиваючи місцевих. Розгортається справжня війна, з якою Гокінс ще ніколи не стикався.

Утім, улюблена глядачами команда налаштована позитивно та прагне покласти край Векні. Зокрема, Дастін (Гейтен Матараццо) зазначає у ролику:

"Я хочу побачити серце Векни на блюді".

До своїх ролей повернуться Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Седі Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Гітон, Джо Кірі та Мая Гоук.

Нагадаємо, що п'ятий сезон був розділений на три частини. Перші серії вийдуть 27 листопада, вихід другої частини запланований на Різдво - 26 грудня, а фінал відбудеться на Новий рік - 1 січня та триватиме рекордні три години.

Нещодавно у мережі з'явилися перші п'ять хвилин фіналу "Дивних див".

