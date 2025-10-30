Стала відома дата прем'єри всіх серій.

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер довгоочікуваного п'ятого сезону серіалу "Дивні дива", який стане фінальним. Сезон бути розділено на три частини.

Як пише Tudum, легендарна команда Гокінсу нарешті в повному зборі. На героїв чекає фінальна битва з Векною, який пробрався в реальний світ та намагається повністю його захопити. Ставки не просто підвищилися - вони перевернулися з ніг на голову у фіналі серіалу.

У трейлері можна помітити улюблених героїв - Вілла, Майка, Дастіна, Лукаса і звісно Од. Разом зі своїми друзями вони протистоятимуть Векні, який знову наганяє на них жахливі кошмари, повністю виснажуючи героїв.

"Він планує знищити наш світ. І він не зупиниться, поки не вичерпаємо останню краплю наших страждань", - говорить Ненсі в анонсі, поки на тлі грає хіт Queen - Who Wants To Live Forever.

Дивні дива 5 - офіційний трейлер

За словами творців "Дивних див", цей сезон відрізнятиметься тим, що як мінімум матиме інший початок. Попередні частини розпочиналися більш спокійно, однак, фінал одразу демонструватиме протистояння головних героїв. Також брати Даффери обіцяють новий рівень спецефектів.

"Я думаю, що унікальність цього сезону полягає в тому, що він починається трохи хаотично, бо наші герої зрештою програли в кінці 4 сезону. Зазвичай ми розповідаємо про їхнє звичайне життя та те, як вони ходять до школи, а потім вводимо надприродний елемент. Але в цьому випадку цей сезон стрімко розвивається з самого початку", - розповів співавтор серіалу Росс Даффер.

Перший том п'ятого сезону "Дивних див" вийде вже 27 листопада, другий - 26 грудня, а фінальна розв'язка відбудеться 1 січня. Загалом буде вісім нових серій.

