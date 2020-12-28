Зовсім скоро на телеканалі «1+1» відбудеться прем'єра 11 сезону масштабного музичного шоу «Голосу країни», де головні суперзірки України Олег Винник, MONATIK, Тіна Кароль та DOROFEEVA будуть шукати найяскравіші та найцікавіші голоси.

Днями телеканал «1+1» запустив промо-кампанію, де тренери сезону постають у яскравих та провокаційних образах.

Читайте також"Холостяк-11": хто став новим героєм шоу (фото)

Так, DOROFEEVA бензопилою навпіл розпилила подвійне крісло, у якому сиділа разом із Позитивом у «Голосі.Діти». Новина про тренерство у «Голосі країни» застала Олега Винника в душі. У ролику кур’єр доставив червоне крісло співаку просто під двері будинку. Тіна Кароль у розкішній бузковій шубі знайшла червоне крісло у власному гаражі, а MONATIK обладнав спеціальне місце в машині, щоб крісло завжди було поруч з ним.

Відомо, що новий сезон музичного проекту, який вийде під назвою «Перезавантаження», потішить глядачів великою кількістю нововведень і оновлень. Так, новим ведучим бекстейджу став відомий шоумен і радіоведучий Слава Дьомін, який буде показувати найцікавіші моменти закулісся, ставити гострі питання тренерам, учасникам і команді проекту. Всі випуски бекстейджу можна буде переглянути на YouTube-каналі «Голосу країни».

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН