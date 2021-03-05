Слова пісні написала сама Дорофєєва.

Мегапопулярна українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) випустила нову пісню під назвою "А tebe...".Читайте такожПродовження "Диких танців": Руслана анонсувала новий альбом (відео)

Відповідне аудіо представлено на офіційному YouTube-каналі артистки.

За словами Дорофєєвої, ця композиція - музична сторі, що відкриває міні-альбом dofamin.

"Випадок з а tebe... знайомий практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він – ні, ти закохана по вуха, а йому...pohui. Але ти не шкодуєш, що колись сказала йому так", - йдеться в описі до нової роботи Наді.

Розпад групи "Время и Стекло": що відомо

Українські артисти Надя Дорофєєва і Льоша "Позитив" Завгородній підтвердили, що їхній дует "Время и Стекло" припиняє існування.

19 листопада 2020 року екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вирушила в сольне плавання під псевдонімом DOROFEEVA. Артистка представила свій дебютний кліп на трек Gorit.

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Автор: Ольга Робейко