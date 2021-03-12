Режисер роботи - Олексій Бондар, оператор-постановник - Макс Дорошенко.

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка виступає під творчим псевдонімом DOROFEEVA, випустила live-відео на трек "А tebe...".

Відповідне відео опубліковано на YouTube- каналі зірки. Нова відеоробота вийшла досить незвичайною: створюється ефект присутності на концерти поп-артистки.

Читайте такожЗухвала Надя Дорофєєва випустила нову пісню (аудіо)У кадрі Надя постала в зухвалому образі: в короткому топі та штанах з високою талією.

"Мені хотілося показати себе справжню: мінімум макіяжу, мінімалістичний образ, жодних зачісок — максимум емоцій. Щаслива, що можу бути собою, бути вільною, перетворювати свої спогади на історії та кайфувати від музики. Ці пісні дарують мені dofamin", - передає слова Дорофєєвої ТСН.

Також співачка анонсувала вихід 19 березня дебютного міні-альбому під назвою "Dofamin".

Сольна кар'єра Дорофєєвої: що відомо

Українські артисти Надя Дорофєєва і Льоша "Позитив" Завгородній підтвердили, що їхній дует "Время и Стекло" припиняє існування.

19 листопада 2020 року екс-учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вирушила в сольне плавання під псевдонімом DOROFEEVA. Артистка представила свій дебютний кліп на пісню Gorit. Пізніше вона випустила трек "А tebe...".

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Автор: Ольга Робейко