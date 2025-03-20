Прем'єра нового серіалу від Джей Джей Абрамса відбудеться 15 травня 2025 року.

Стримінговий сервіс Max показав перший тизер кримінального серіалу "Дастер" (Duster), головну роль в якому виконав зірка популярного в нульових шоу "Загублені" (Lost) Джош Голловей.

Серіал розповість про першу темношкіру жінку-агентку ФБР, яка об'єднується з водієм, який допомагає злочинцям тікати з місця злочину, щоб знищити великий злочинний синдикат. Події шоу відбуваються на південному заході США на початку 1970-х років.

Окрім Голловея в серіалі зіграли Рейчел Хілсон (серіал "Американська історія жахів: Подвійний сеанс"), Кіт Девід ("Ноу", "Американське чтиво"), Грег Грюнберг (серіали "Загублені", "Герої") та інші.

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Шоуранером серіалу виступив творець хітових проектів "Шпигунка", "Грань" та "Загублені" Джей Джей Абрамс. Також він є режисером серії фільмів "Зоряний шлях".

Режисеркою перших двох епізодів виступила Стеф Грін, яка до цього працювала над серіалами "Люк Кейдж", "Людина у високому замку", "Хранителі", "Книга Боби Фетта" та "Асока".

Прем'єра серіалу відбудеться 15 травня 2025 року. Перший сезон "Дастера" налічуватиме вісім епізодів.

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