У шоу залишилися три учасниці - Аня, Розалі та Даша.

Екс-учасниця шоу "Холостяк-11" Джессіка прокоментувала несподіваний виліт з проекту.

Читайте такожУчасниця "Холостяка" розповіла про стосунки з екс-чоловіком Андрієм БогданомСвоїми роздумами вона поділилася в Instagram. "Не кожна казка закінчується happy end", - коротко написала Джессіка.

Раніше в stories вона зазначила: "хочеться багато чого сказати, але не сьогодні".

"Фінал нашої історії був для мене несподіваним", - нарікає екс-фаворитка Михайла Заливака.

Як "холостяк" прокоментував рішення вигнати Джесіку з шоу

У 10 випуску проекту "Холостяк-11" його покинула Джесіка. "У нас з тобою особлива історія... Але я побачив, що твоє минуле не дає розвиватися твоєму справжньому і майбутньому", - сказав їй Михайло.

"Вона все сприймає з недовірою, намагається тримати дистанцію", - прокоментував "холостяк" виліт дівчини з проекту.

У шоу залишилися три учасниці - Аня, Розалі та Даша.

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Автор: Ольга Робейко