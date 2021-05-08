Цього тижня "холостяк" розкриє кожну з учасниць шоу по-новому.

У п’ятницю, 7 травня, о 19:00 стартував 10 випуск проекту «Холостяк-11». У ньому Михайло Заливако познайомився з батьками чотирьох дівчат, що залишилися на шоу, - Ані, Джесіки, Даші та Розалі.

Як минув 10 випуск шоу «Холостяк-11»

Спочатку Михайло Заливако вирушив у Дніпро, щоб познайомитися з батьками Даші. Мати дівчини попередила його, що Даша буває дуже запальною.

Потім у «холостяка» було знайомство з батьками Джесіки в Мукачеві. Батьку дівчини Міша дуже сподобався, він зазначив, що «побачив в ньому себе».

Далі було знайомство з рідними Ані. Мама дівчини розповіла, що у її доньки непростий характер, але вона щира.

Після Розалі познайомила Заливака зі своєю мамою і друзями. І мамі, й друзям «холостяк» дуже сподобався.

Церемонія троянд у 10 випуску

На початку церемонії Заливако вирішив поговорити з Дашею. Потім він першій вручив троянду Ані. "Мені приємно, що ти хочеш проводити зі мною сімейні вечори", - сказав він дівчині.

Далі свою троянду отримала Розалі. Слідом за нею - Даша, яка зізналася "холостяку" у своїх почуттях.

Кого вигнав Заливако в 10 випуску шоу "Холостяк-11"

У 10 випуску проекту "Холостяк-11" його залишила Джесіка. "У нас з тобою особлива історія... Але я побачив, що твоє минуле не дає розвиватися твоєму сьогоденню та майбутньому", - сказав їй Михайло.

"Вона все сприймає з недовірою, намагається тримати дистанцію", - прокоментував "холостяк" виліт дівчини з проекту.

«Холостяк-11» анонс 10 випуску: відео

«Холостяк-11»: хто залишив шоу в 9 випуску

У 9 випуску Михайло Заливако вирішив відправити додому Юлю «Зайку», він не повірив у щирість її почуттів. Таким чином, у шоу залишилися Даша, Розалі, Аня та Джесіка.

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Автор: Ольга Робейко