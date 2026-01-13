Елайджа Вуд відреагував на чутки про повернення Фродо у 'Полюванні на Ґолума'

Актор зізнається, що з нетерпінням чекає на фільм.

Американський актор Елайджа Вуд прокоментував слова Ієна Маккеллена про можливе возз’єднання Фродо і Ґендальфа у фільмі "Володар перснів: Полювання на Ґолума".

Як передає ScreenRant, під час панелі на FAN EXPO New Orleans актор не підтвердив і не спростував свою участь у проєкті, проте з гумором зауважив, що "чарівникові можна довіряти", зізнавшись, що дуже захоплений майбутнім фільмом:

"Я не маю права це підтверджувати. Я дуже схвильований цим фільмом. Я вважаю, що це справді творче повернення групи. Багато творчих керівників відділів повернулися і знову працюють у цій сфері. Філіппа [Бойєнс], здається, є співавтором сценарію та продюсером. Це справді повернення основної оригінальної групи, щоб розповісти історію, яка буде схожа на дійсно цікаве дослідження персонажа, якого ми всі так любимо".

Вуд також наголосив, що радий бачити Енді Серкіса в ролі режисера. На його думку, це надзвичайно логічне рішення, адже Серкіс багато років уособлював Ґолума і глибоко розуміє цього персонажа.

"Я в захваті. Це буде чудово. І я з нетерпінням чекаю, щоб побачити... Я знаю, що вони мають намір знімати інші фільми в цьому всесвіті. І це захоплююче. Цікаво подивитися, куди це призведе", - додав актор.

Зйомки фільму "Полювання на Ґолума" мають розпочатися у травні, а прем’єра стрічки запланована на 17 грудня 2027 року. Відомо, що події фільму розгортатимуться після святкування 111-го дня народження Більбо Беґінса і до від’їзду Фродо з Ширу.

