Вийшов перший трейлер 3 сезону серіалу 'Ейфорія' (відео)

Прем'єра відбудеться 12 квітня на HBO.

Перший трейлер третього сезону серіалу HBO "Ейфорія" натякає на непросте життя героїв після закінчення школи. Про це пише The Guardian.

Відзначається, що Зендая, Сідні Свіні, Хантер Шафер і Джейкоб Елорді - серед тих, хто повертається в епізодах, над якими працювали чотири роки. Дія нового сезону розгортається через п'ять років після останньої появи персонажів.

Трейлер показує, як Ру (Зендая) опиняється втягнутою в проблеми з наркоторговцями, включаючи Марту Келлі, яка повернулася, Кеті (Свіні) стає вебкам-моделлю, будучи одруженою з Нейтом (Елорді), а Джулс (Шафер) стає утриманкою. Офіційний опис сюжету говорить:

Відео дня

"Група друзів дитинства бореться з чеснотою віри, можливістю спокути і проблемою зла".

Серед інших акторів, які повернулися, - Алекса Демі, Хлоя Черрі, Мод Апатов і дворазовий номінант на премію "Оскар" Колман Домінго.

"У нас буде приголомшливо красивий, епічний сезон, який, як мені здається, ламає стереотипи телебачення. Думаю, він стане більше схожим на кіно, ніж на телебачення", - сказав Колман.

Цікаво, що в цьому сезоні до акторського складу приєднаються Шерон Стоун, Розалія, Наташа Ліонн, Даніель Дедвайлер і Маршон Лінч. Також до команди приєднається володар премії "Оскар" Ганс Циммер в якості композитора.

Творець серіалу, Сем Левінсон, назвав його "нашим найкращим сезоном на сьогоднішній день":

"Ми всі зійшлися на думці, що не можемо повернутися до старшої школи - хоча в багатьох серіалах були 30-річні школярі, у нас це не так. П'ять років здалися природним переходом, тому що, якби вони вступили до коледжу, на той час вони б уже закінчили його".

Свіні назвала цей сезон "ще більш божевільним", ніж попередні. Прем'єра "Ейфорії" відбудеться 12 квітня.

