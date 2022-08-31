В український прокат фільм має вийти 17 листопада 2022 року.

Вийшов дубльований трейлер до фільму жахів з елементами чорної комедії "Меню" (The Menu).

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 17 листопада 2022 року.

В центрі сюжету фільму – молода пара Марго й Тайлер, які вирушають на віддалений острів, щоб поїсти в Готорні, ексклюзивному ресторані під керівництвом відомого шеф-кухаря Словіка, який підготував розкішне меню молекулярної гастрономії, коли їжа розглядається як концептуальне мистецтво. Але його підхід до кухні має лячні сюрпризи для заможних гостей.

Головні ролі у фільмі виконли Рейф Файнз ("Дивні дні", "Англійський пацієнт", "Залягти на дно в Брюгге", франшиза про Гаррі Поттера), Аня Тейлор-Джой ("Відьма", "Спліт", "Минулої ночі у Сохо", "Варяг") та Ніколас Голт (франшиза "Люди Ікс", "Шалений Макс: Дорога гніву", "Тепло наших тіл", "Фаворитка").

Режисером фільму виступив Марк Майлод, який до цього працював над низкою рейтингових серіалів, таких як "Гра престолів", "Безсоромні" та "Антураж".

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