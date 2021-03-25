Прем'єра фільму запланована на 22 квітня.

З'явився перший трейлер драми про подорож на Марс «Далекий космос» стрімінгового сервісу Netflix.

Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

Прем'єра фільму запланована на 22 квітня.

«Далекий космос»: трейлер

Фільм Netflix «Далекий космос»: що відомо

Це науково-фантастичний трилер.

Режисером виступив Джо Пенн («Загублені в льодах»).

Головні ролі виконали зірка «Сутінків» Анна Кендрік, Тоні Коллетт («Дістати ножі», «Шосте почуття»), Деніел де Кім («Хеллбой», «Дивергент») та Шамір Андерсон («Місто брехні», «Любов на трьох»).

Сюжет. Екіпаж космічного корабля стикається з позаштатною ситуацією під час польоту на Марс.

Інженер Майкл випадково опиняється на космічному кораблі, який летить на Марс. Інженеру доведеться в короткі терміни стати справжнім космонавтом. Але є проблема: експедиція триватиме два роки, а запас кисню розрахований тільки на трьох членів екіпажу.

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Автор: Катерина Шварц