Стрімінговий сервіс Netflix показав офіційний трейлер третьої та останньої частини фільму "Всім хлопцям, яких я кохала раніше".
Читайте такожNetflix випустив прев'ю своїх фільмів 2021 року (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.
Прем'єра картини запланована на 12 лютого 2021 року.
Відомо, що перший фільм вийшов у 2018 році, а другий – у лютому 2020 року.
В основу сюжету картин лягли романи письменниці Дженні Хан.
"Всім хлопцям, яких я кохала раніше": трейлер
"Всім хлопцям, яких я кохала раніше": що відомо про третю частину
У фільмі зіграють Лана Кондор і Ноа Сентінео.
Режисером виступив Майкл Фімоньярі, який працював над другою частиною.
За сюжетом Лара Джин Кові готується до закінчення старшої школи та початку дорослого життя. Але спершу їй належить відправитися в кілька доленосних поїздок, які вплинуть на те, як буде виглядати її життя і складатися відносини з сім'єю, друзями та бойфрендом Пітером після закінчення школи.
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