Прем'єра картини запланована на 12 лютого 2021 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав офіційний трейлер третьої та останньої частини фільму "Всім хлопцям, яких я кохала раніше".

Читайте такожNetflix випустив прев'ю своїх фільмів 2021 року (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

Прем'єра картини запланована на 12 лютого 2021 року.

Відомо, що перший фільм вийшов у 2018 році, а другий – у лютому 2020 року.

В основу сюжету картин лягли романи письменниці Дженні Хан.

"Всім хлопцям, яких я кохала раніше": трейлер

"Всім хлопцям, яких я кохала раніше": що відомо про третю частину

У фільмі зіграють Лана Кондор і Ноа Сентінео.

Режисером виступив Майкл Фімоньярі, який працював над другою частиною.

За сюжетом Лара Джин Кові готується до закінчення старшої школи та початку дорослого життя. Але спершу їй належить відправитися в кілька доленосних поїздок, які вплинуть на те, як буде виглядати її життя і складатися відносини з сім'єю, друзями та бойфрендом Пітером після закінчення школи.

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Автор: Катерина Шварц