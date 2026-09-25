Вийшов трейлер екшн-трилера 'Містер Келлі' з Джонні Деппом та Пенелопою Крус (відео)

В український прокат фільм вийде навесні 2027 року.

Вийшов український трейлер екшн-трилера "Містер Келлі", що в оригіналі має назву Day Drinker.

В центрі сюжету фільму – загадковий відвідувач бару містер Келлі, який зав'язує розмову із барменкою Лорною, що нещодавно втратила кохану людину. Виявляється, їх обох пов’язує знайомство зі злочинницею Карою Лазаро. І поки герой слідує шляхом темної помсти, його життя та життя барменки переплітаються дуже несподіваним шляхом.

Головні ролі у фільмі зіграли Джонні Депп ("Едвард Руки-ножиці", "Що гнітить Гілберта Грейпа", "Страх і огида в Лас-Вегасі", "Сонна лощина", "Свіні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт", "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", франшиза "Пірати Карибського моря"), Пенелопа Крус ("Все про мою матір", "Ванільне небо", "Вікі Крістіна Барселона", "Ескобар", "Паралельні матері", "Наречена", "Сусіди зверху") та Медлін Клайн ("Ножі наголо: Скляна цибуля", "Я знаю, що ви скоїли минулого літа", серіал "Зовнішні мілини").

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Зауважимо, що для Деппа і Крус це вже не перша спільна робота – до цього вони зіграли разом у кримінальній драмі "Кокаїн" (2001), пригодницькому блокбастері "Пірати Карибського моря: На дивних берегах" (2011) та детективі "Вбивство у "Східному експресі" (2017).

Зняв стрічку американський режисер Марк Вебб ("500 днів літа", "Нова Людина-Павук", "Нова Людина-павук 2. Висока напруга", "Обдарована", "Єдиний живий хлопець у Нью-Йорку", "Білосніжка").

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде навесні 2027 року.

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