Онлайн кіноманів порадують фільми "Балада про дрібного гравця" та "Гедда".

Серед головних прем'єр в кінотеатрах України цього тижня – новий фільм Йоргоса Лантімоса "Бугонія" з Еммою Стоун, антиутопічне роудмуві "Блакитна стежка" з програми Берлінале, фільм-концерт "Depeche Mode: M", українська комедія "Батьківські збори" та ще кілька новинок.

Тим часом, онлайн стануть доступні одразу два фільми з програми цьогорічного кінофестивалю у Торонто - психологічна драма "Балада про дрібного гравця" з Коліном Фарреллом і драма "Гедда" з Тессою Томпсон.

Детальніше про ці та інші нові фільми тижня читайте в огляді УНІАН.

Буґонія

Bugonia (США, Південня Корея, 2025, комедія/фантастика)

В центрі сюжету – двоє схиблених на конспірології диваків, які викрадають впливову генеральну директорку великої компанії, адже вони переконані, що вона є інопланетянкою, яка має намір знищити планету Земля.

Головні ролі у фільмі виконали Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Нова Людина-паук", "Бідолашні створіння", "Види милосердя") та Джессі Племенс ("Влада пса", "Повстання Штатів", "Види милосердя", серіал "Фарго"), а також дебютант Ейдан Дельбіс.

"Бугонія" – це десятий повнометражний фільм відзначеного багатьма престижними відзнаками грецького режисера Йоргоса Лантімоса ("Лобстер", "Вбивство священного оленя", "Бідолашні створіння"). І днями він заявив, що після нього візьме творчу паузу – останні кілька років поспіль були дійсно вельми насиченими в його кар'єрі.

Світова прем'єра стрічки відбулася у вересні 2025 року на кінофестивалі у Венеції.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 90% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість". Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 68 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7,2 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Детальніше про фільм невдовзі читайте в нашій окремій рецензії.

Блакитна стежка

O Último Azul / The Blue Trail ( Бразилія, 2025, пригоди/фантастика/драма)

Стрічка розповідає про Бразилію в недалекому майбутньому, де уряд країни переселяє літніх людей до ізольованих колоній, щоб молоде покоління могло зосередитися на продуктивності та розвитку. Головна героїня – Тереза, якій майже 80 років, – вирішує кинути виклик системі. Замість того щоб змиритися зі своєю долею, вона рушає в подорож Амазонією з метою здійснити останнє бажання перед втратою свободи.

Фільм бразильця Ґабрієля Маскаро став справжньою сенсацією цьогорічного Берлінського міжнародного кінофестивалю, де він отримав Ґран-прі журі – "Срібного ведмедя", а також Приз екуменічного журі.

В український прокат "Блакитна стежка" виходить завдяки незвичайній ініціативі – це спільний проєкт коміка Василя Байдака та кінокомпанії "Артхаус Трафік". Крім того, Байдак долучився до української озвучки картини.

Також українські голоси героям картини подарували акторка Ірма Вітовська ("Мої думки тихі", "Брама", "Малевич"), співак Володимир Дантес, актори дубляжу Іван Розін і Людмила Ардельян. У дубляжі також буде кілька камео: українські глядачі почують Аміля та Раміля Насірових з гурту "Курган і Agregat", ведучого Сергія Лиховиду, модель і співачку Дашу Астаф'єву, коміків Славу Кедра та Юрія Карагодіна.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він утримує 100% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 83 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

Цікаві факти про фільм читайте в нашому окремому матеріалі.

Depeche Mode: M

(США, Іспанія, 2025, музика/документальне)

З 28 жовтня в обраних кінотеатрах України можна буде подивитися документальний фільм-концерт, присвячений трьом шоу культового британського гурту Depeche Mode у Мексиці під час їхнього світового туру на підтримку альбому Memento Mori. Це був їхній перший запис після смерті у 2022 році Енді Флетчера – беззмінного учасника гурту, який був одним з його засновників. У цьому альбомі решта два учасників гурту – Мартін Гор та Дейв Гаан – переосмислюють ставлення до смерті і вшановують пам'ять свого колеги.

Фільм Depeche Mode: M відзначає глобальний вплив гурту на світову культуру, одночасно занурюючись у потужні зв'язки між музикою, смертю і мексиканськими традиціями. Це священне місце зустрічі болю, спогадів, радощів і танців, що розчиняються одне в одному і перетворюються на глибоку і прекрасну ілюстрацію людської природи.

Створив стрічку мексиканський режисер Фернандо Фріас

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів.

Прокляття Шелбі Оукс

Shelby Oaks (США, 2024, жахи/трилер)

За сюжетом стрічки, жінка на ім'я Мія відчайдушно шукає свою сестру Райлі, яка була впевнена у реальності паранормальних подій в містечку Шелбі Оукс. Поступово ці пошуки перетворюються на одержимість, а сама Мія усвідомлює, що уявний демон з їхнього дитинства міг бути цілком справжнім.

Головні ролі у фільмі виконали Камілль Салліван (серіали "Людина у високому замку", "Хелстром"), Брендан Секстон III ("Хлопці не плачуть", "Не дихай 2"), Майкл Біч (серіали "Новобранець", "Чудова пара") та інші.

Автором сценарію та режисером проєкту виступив відомий кінознавець та Youtube-автор Кріс Стакманн, який спочатку збирався створити "Шелбі Оукс" як незалежний "found footage"-горор в дусі "Відьми з Блер", знятий за рахунок краудфандінгу від друзів та шанувальників.

Продюсером фільму виступив визнаний майстер жанру Майк Фленаґан ("Доктор Сон", "Життя Чака", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Падіння дому Ашерів").

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 59% схвалення від критиків та 58% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 41 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 4,2 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

Детальніше про фільм читайте в нашому окремому матеріалі.

Батьківські збори

(Україна, 2025, комедія)

Чергова українська крінж-комедія від студії "Мамахихотала" і творців минолорічних "Зборів ОСББ" продовжує обігравати тему соціальних стосунків між різними верствами населення України. Коли на виборах президента школи перемагає найгірший учень-прогульник, обурені батьки інших впевнені у фальсифікації, і скликають батьківські збори. Зустріч переростає у запеклі дебати, які оголюють прогалини у вихованні, недосконалість шкільної освіти і відкривають сімейні таємниці, про які ніхто навіть уявити не міг.

Головні ролі у фільмі зіграли такі зірки жанру, як Євген Янович ("Бурштинові копи", "Збори ОСББ"), Антоніна Хижняк ("Збори ОСББ", "Коли ти вийдеш заміж", серіал "Спіймати Кайдаша"), Назар Задніпровський (трилогія "Скажене весілля"), Олег Маслюк ("Бурштинові копи"), Володимир Кравчук ("Бурштинові копи", "Ти – Космос"), Римма Зюбіна ("DZIDZIO Контрабас", "Памфір"), Андрій Ісаєнко ("Захар Беркут", "Я працюю на цвинтарі", "Потяг у 31 грудня") та інші.

Режисером стрічки виступив Мітя Шмурак, який також зняв і "Збори ОСББ".

Крижаний драйв

Ice Fall (США, Болгарія, 2025, трилер)

За сюжетом фільму, молодій рейнджерці Ані вдається заарештувати відомого браконьєра Гарлана, який роками ховається від свого минулого. Та з'ясовується, що він знає про літак із мільйонами доларів, який розбився у замерзлому озері. Дорогою до відділку на них нападає банда, що полює за цими грошима. Тепер Ані та Гарлан змушені об'єднатися, щоб вижити серед дикої природи й утекти від переслідувачів. Але чи зможе вона довіритися йому, знаючи про його темне минуле?

Головні ролі у фільмі зіграли Юель Кіннаман ("Загін самогубців: Місія навиліт", "Тиха ніч", серіал "Видозмінений вуглець") та Кара Джейд Майєрс ("Вбивці квіткової повні").

Зняв стрічку оскароносний австрійський режисер Штефан Рузовіцкі ("Фальшивомонетники", "Гінтерленд: місто гріхів").

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,1 з 10 балів.

Загублена принцеса

The Lost Princess (США, Марокко, 2025, пригоди/екшн)

В центрі сюжету – мільярдер Алек Туаті, який знаходить своє призначення в огорнутому мороком і таємницями замку, що зберігає пам'ять про трагічне кохання. Знайшовши союзників, він входить у запеклу боротьбу, покликану захистити спадщину замку та виконати вікову волю предків.

Головну роль у фільмі зіграв Ґері Дурдан (серіал "CSI: Місце злочину").

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 4,6 з 10 балів.

Кролецип та секрет Бабака

Chickenhare and the Secret of the Groundhog (США, Франція, Бельгія, 2025, пригоди/анімація/сімейний)

За сюжетом мультфільму, принц-шукач пригод Кролецип та його друзі відправляються на пошуки найстарішого артефакту з колекції Короля – Старого Бабака, який може маніпулювати часом.

Це сиквел анімаційного фільму 2022 року "Кролецип і Хом'як темряви", знятого за однойменним графічномом романом Кріса Ґрайна.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,4 з 10 балів.

Божественна Сара

Sarah Bernhardt, la divine (Франція, Бельгія, 2024, байопік)

Фільм розповідає історію легендарної французької акторки 19-20 століть Сари Бернар. Вона була справжньою суперзіркою кіно і театру, яка створила себе сама. Вона спала в труні, тримала в будинку екзотичних тварин, була дочкою куртизанки та познайомилася майже з усіма європейськими монархами. Завдяки власним PR-стратегіям та роботі з пресою Сара створила культовий образ і стала символом театрального мистецтва кінця 19 століття та іконою по обидва боки океану.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,3 з 10 балів.

Балада про дрібного гравця

Ballad of a Small Player (Німеччина, Велика Британія, США, 2025, психологічна драма)

В центрі сюжету – азартний гравець і шахрай Лорд Дойл, який затаївся на китайському курорті Макао. Він проводить дні та ночі в казино, багато п'є та грає в азартні ігри з тими невеликими грошима, що в нього залишилися. Намагаючись впоратися зі своїми швидкозростаючими боргами, таємнича Дао Мін, співробітниця казино з власними таємницями, пропонує йому рятівне коло. Однак, по гарячих слідах, його переслідує Синтія Блайт – приватна детективка, готова розкрити Дойлу те, від чого він тікає. Поки Дойл намагається врятуватися, межі реальності починають звужуватися.

Головну роль у фільмі зіграв володар "Золотого глобуса" та номінант на "Оскар" Колін Фаррелл ("Залягти на дно в Брюгге", "Банші Інішерина", "Бетмен", серіали "Шугар", "Пінгвін").

Також у стрічці знялися Тільда Свінтон ("Орландо", "Пляж", "Виживуть тільки коханці", "Доктор Стрендж") та Фала Чен ("Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", серіал "Ірма Веп").

Зняв картину швейцарсько-австрійський режисер Едвард Берґер, найбільше відомий за фільмами "На Західному фронті без змін" та "Конклав", а також серіалами "Німеччина 83" та "Патрік Мелроуз".

Світова прем'єра стрічки відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто у вересні 2025 року, а в жовтні він потрапив в обмежений прокат в кількох країнах.

Для широкої аудиторії фільм стане доступний на Netflix з 29 жовтня 2025 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 57% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 50 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

Гедда

Hedda (США, 2025, драма)

Стрічка, заснована на п'єсі норвежця Генріка Ібсена "Гедда Габлер" кінця 19 століття, розповідає про молоду жінку, дочку генерала, яка нещодавно одружилася, але абсолютно нещаслива. Вона прагне легкості та розкоші, але в неї для цього немає ані ресурсів, ані можливостей.

Головну роль у фільмі зіграла Тесса Томпсон (франшизи "Тор", "Крід", серіал "Світ Дикого заходу").

Також з картині задіяні Імоджен Путс ("28 тижнів по тому", "Віваріум", "Чорне Різдво"), Том Бейтман ("Вбивство у Східному експресі", "Смерть на Нілі"), Ніна Госс ("Барбара", "Фенікс", "Тар", серіал "Батьківщина") та інші.

Режисеркою стрічки виступила Ніа Дакоста ("Кендімен", "Марвели", "28 років по тому: Храм кісток").

Світова прем'єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто у вересні 2025 року.

Для широкої аудиторії картина стане доступна на Amazon з 29 жовтня 2025 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 90% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість". Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 69 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Крім того, ви можете подивитися фільми, що вийшли в попередні тижні, а також найцікавіші серіали жовтня 2025 року – цього тижня на Netflix вийде довгоочікуваний четвертий сезон фентезі "Відьмак", в якому виконавця головної ролі Генрі Кавілла замінив Ліам Гемсворт.