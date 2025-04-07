В американський прокат фільм має вийти 30 травня 2025 року, а за тиждень реліз розповсюдиться і на інші країни.

Кінокомпанія Focus Features представила перший трейлер нового фільму режисера-візіонера Веса Андерсона ("Королівство повного місяця", "Готель "Ґранд Будапешт", "Французький вісник", "Астероїд-Сіті").

В центрі сюжету фільму під назвою "Фінікійська схема" (The Phoenician Scheme) опиниться один із найбагатших людей Європи Жа-Жа Корда, який задумає нову захоплюючу і одночасно небезпечну пригоду.

Судячи з трейлера, фільм буде виконаний у фірмовій стилістиці режисера, яку він вже використовує роками (але його фанати досі в захваті) – яскраві театральні декарації, дещо наївний сюжет та купа зірок в камео, більшість з яких працюють з Андерсоном не вперше. Тільки тепер це буде подане під соусом шпигунського трилера.

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Головну роль у фільмі виконав Бенісіо Дель Торо, якого до цього можна було побачити у "Французькому віснику".

Крім того, у стрічці задіяні такі топ зірки, як Том Генкс ("Астероїд-Сіті"), Скарлетт Йоганссон ("Острів собак", "Астероїд-Сіті"), Віллем Дефо ("Водне життя зі Стівом Зіссу", "Готель "Ґранд Будапешт", "Астероїд-Сіті"), Білл Мюррей (майже всі фільми Андерсона, включно з "Королівство повного місяця" та "Готель "Ґранд Будапешт​​​​​​​"), Бенедикт Камбербетч ("Чудова історія Генрі Шугара"), а також Міа Тріплтон, Майкл Сера, Браян Кренстон, Різ Ахмед, Джеффрі Райт, Річард Айоаді, Руперт Френд, Хоуп Девіс, Шарлотта Генсбур, Матьє Амальрік, Тоніо Аранго, Айша Джой Семюел та інші.

В американський прокат фільм має вийти 30 травня 2025 року, а за тиждень реліз розповсюдиться і на інші країни. Водночас ходять чутки, що світова прем'єра фільму відбудеться під час Каннського кінофестивалю у травні.

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