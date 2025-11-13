Відома дата прем'єри нових серій.

Prime Video випустив офіційний трейлер другого сезону серіалу "Фолаут", прем'єра якого запланована на 17 грудня.

Як повідомляє Collider, "Фолаут" цілком претендує на звання "найкращої адаптації відеоігор усіх часів" і другий сезон має ще покращити позиції серіалу. Зовсім скоро розпочнуться нові пригоди улюблених героїв. На екрани повернуться Елла Пернелл у ролі Люсі Маклін - жительки "Сховища 33", Аарон Мотен у ролі Максимуса - зброєносця "Братства Сталі" та Волтон Гоггінс, як Гуль.

Сюжет розгортається через 200 років після ядерної війни 2077 року, яка знищила велику частину людства, а те суспільство, яке залишилося - повністю роз'єднане. Дія серіалу традиційно відбувається у спустошеній постапокаліптичній Америці, утім, у другому сезоні з'явиться ключова локація з гри Fallout - Нью-Вегас.

На глядачів очікує вже звичний хаос, але творці обіцяють певні сюрпризи у нових епізодах. Відомо, що другий сезон не буде повноцінною адаптацією подій гри Fallout: New Vegas. Натомість це буде продовження незалежної історії, яка розпочалася у першому сезоні.

Фолаут 2 сезон - трейлер

Прем'єра першого епізоду відбудеться 17 грудня. Варто зазначити, що нові серії виходитимуть щотижня до фіналу другого сезону, який запланований на 4 лютого.

