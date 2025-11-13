Prime Video випустив офіційний трейлер другого сезону серіалу "Фолаут", прем'єра якого запланована на 17 грудня.
Як повідомляє Collider, "Фолаут" цілком претендує на звання "найкращої адаптації відеоігор усіх часів" і другий сезон має ще покращити позиції серіалу. Зовсім скоро розпочнуться нові пригоди улюблених героїв. На екрани повернуться Елла Пернелл у ролі Люсі Маклін - жительки "Сховища 33", Аарон Мотен у ролі Максимуса - зброєносця "Братства Сталі" та Волтон Гоггінс, як Гуль.
Сюжет розгортається через 200 років після ядерної війни 2077 року, яка знищила велику частину людства, а те суспільство, яке залишилося - повністю роз'єднане. Дія серіалу традиційно відбувається у спустошеній постапокаліптичній Америці, утім, у другому сезоні з'явиться ключова локація з гри Fallout - Нью-Вегас.
На глядачів очікує вже звичний хаос, але творці обіцяють певні сюрпризи у нових епізодах. Відомо, що другий сезон не буде повноцінною адаптацією подій гри Fallout: New Vegas. Натомість це буде продовження незалежної історії, яка розпочалася у першому сезоні.
Фолаут 2 сезон - трейлер
Прем'єра першого епізоду відбудеться 17 грудня. Варто зазначити, що нові серії виходитимуть щотижня до фіналу другого сезону, який запланований на 4 лютого.
