Планується, що угоду буде закрито в третьому кварталі 2026 року.

Стримінговий сервіс Netflix купує компанію Warner Bros. Разом з її кіно- і телестудіями HBO Max і HBO за 82,7 мільярда доларів. Про оформлення відповідної угоди компанії оголосили в п'ятницю, 5 грудня, передає Variety.

Очікується, що угоду буде закрито після відділення від Warner Bros. Discovery підрозділу Discovery Global TV Networks у третьому кварталі 2026 року.

Як повідомили в компанії, загальна вартість угоди - близько 82,7 мільярда доларів - включає борг, акціонерний капітал - 72 мільярди доларів,

Це оголошення про угоду поставило крапку в багатотижневій боротьбі за право придбати стримінговий гігант, в якій Netflix конкурував з Paramount Skydance Девіда Еллісона і Comcast.

Netflix купує Warner Bros - які плани

У Netflix заявили про намір "зберегти поточну діяльність Warner Bros. і розвинути її сильні сторони". Це стосується і випуску фільмів у кінотеатрах. Що стосується HBO, то стримінговий гігант дав зрозуміти, що збереже HBO Max як окремий сервіс, а також оголосив про плани додати контенту студій у свою лінійку.

"Завдяки великим бібліотекам фільмів і серіалів, а також програмам HBO і HBO Max, передплатники Netflix отримають ще більше високоякісних фільмів на вибір. Це також дасть змогу Netflix оптимізувати свої тарифні плани для споживачів, розширюючи можливості перегляду і доступ до контенту", - йдеться в заяві.

