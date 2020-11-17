На вечірку заглянули Руперт Грінт, Деніел Редкліфф, Джеймс та Олівер Фелпс, Джейсон Айзекс та багато інших.

У понеділок, 16 листопада, виповнилося 19 років з дня виходу у світовий прокат першого фільму про Гаррі Поттера. На честь цього виконавець ролі Драко Малфоя Том Фелтон зібрав колег по картині на онлайн-вечірку.

Читайте такожУ США шанувальникам Гаррі Поттера обіцяють $1000 За перегляд всіх частин без зупинкиПро це пише Daily Mail.

Пряма трансляція домашньої вечірки проходила на платформі Veeps під хештегом #19yearslater (19 років потому).

На вечірку заглянули Руперт Грінт, Деніел Редкліфф, Джеймс та Олівер Фелпс, Джейсон Айзекс та багато інших.

На "зустріч випускників" не змогла прийти Емма Уотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер.

Серія фільмів про Гаррі Поттера: що відомо

Картини засновані на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Джоан Роулінг.

Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з 8 фільмів в жанрі фентезі, включаючи основну серію - починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 2" (2011), а також спін-офф "Фантастичні звірі та де вони мешкають" та його сиквел "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда".

Серія фільмів спродюсована Девідом Хейманом, а Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Уотсон зіграли ролі трьох головних героїв: Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Грейнджер.

Над серією працювали чотири режисери: Кріс Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюелл і Девід Йейтс.

Франшиза займає 3-е місце в списку найприбутковіших серій фільмів з 9, 2 млрд доларів світового прибутку.

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Автор: Катерина Шварц