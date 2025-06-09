Серед них як молоді, так і більш досвідчені актори.

Американський телевізійний канал HBO розкрив імена ще однієї групи акторів, які гратимуть у майбутньому фентезійному серіалі про Гаррі Поттера.

Фотографії акторів, які зіграють низку ключових персонажів, опубліковано в офіційному Instagram-акаунті Max. Фанатам показали, як в адаптації книжкової серії Джоан Роулінг виглядатимуть Драко та Люціус Мелфой, міністр магії, сім'я Дурслі, мама Візлі та деякі гріффіндорці:

Моллі Візлі - Кетрін Паркінсон ("The IT Crowd");

Драко Мелфой - Локс Пратт;

Люціус Мелфой - Джонні Флінн ("Emma", "Lovesick");

Шеймус Фінніган - Лео Ерлі;

Парваті Патіл - Алессія Леоні;

Лаванда Браун - Сієна Муса;

Петунія Дурслі - Бел Паулі ("The Morning Show");

Вернон Дурслі - Деніел Рігбі ("Eric and Ernie");

Корнеліус Фадж - Берті Карвел ("Ink", "The Crown").

Серіал про Гаррі Поттера

Нагадаємо, у квітні 2023 року HBO Max оголосив про перезапуск історії про відомого чарівника Гаррі Поттера. Це повідомлення встигло викликати значний резонанс серед фанатів.

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Як передбачається, кожен сезон адаптуватиме одну книгу, що дозволить глибше розкрити персонажів, сюжетні лінії та світ магії, ніж це було можливо у фільмах.

Авторка книги Джоан Роулінг виступає виконавчою продюсеркою серіалу, заявляючи, що хоче бути впевненою в точності та повазі до вихідного матеріалу.

Шоуранеркою стала Франческа Гардинер, відома за роботами над "Succession" та "His Dark Materials", а режисером пілоту - Марк Майлод (також "Succession" і "Game of Thrones").

Раніше було оголошенено про участь в проєкті Джона Літґоу (Дамблдор), Джанет МакТір (Макґонеґелл), Паапа Ессіеду (Снейп) і Ніка Фроста (Хагрід), а також головного тріо: Домініка Маклафліна, Арабелли Стентон і Аластера Стаута.

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