Ця новина викликала значний ажіотаж.

Том Фелтон, відомий за роллю Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, офіційно повертається до цього образу - але вперше на театральній сцені.

Актор зіграє дорослого Драко у бродвейській постановці "Гаррі Поттер і прокляте дитя" у Нью-Йорку. Згідно з повідомленням у офіційному Instagram-акаунті постановки, Фелтон вийде на сцену 11 листопада і гратиме у виставі протягом 19 тижнів.

Це стане першим випадком, коли актор із кінофраншизи офіційно повертається до тієї ж ролі у театральному форматі. Цей крок викликав значний резонанс серед фанатів і став головною новиною нового сезону постановки. Допис зібрав понад мільйон вподобань та більш ніж 11 тисяч коментарів:

"Зробіть його Люціусом Мелфоєм у серіалі, будь ласка".

"Це приголомшиво! Мелфой повернувся!".

"Не знаю чому, але мені здається, що з нього вийшов би дуже хороший Драко Мелфой. Він вже грав його раніше?".

"Це, мабуть, була найлегша співбесіда в його житті".

Новини світу Гаррі Поттера

Нагадаємо, до виходу на платформі HBO Max готується серіал про Гаррі Поттера, який стане першою повноцінною телесеріальною адаптацією всієї книжкової серії Джоан Роулінг.

Проєкт був офіційно анонсований у квітні 2023 року Warner Bros. Discovery. Згідно з планами студії, історія буде розтягнута на сім сезонів - кожен присвячений окремій книзі, що дозволить глибше розкрити сюжетні лінії та персонажів.

Прем’єра очікується у 2026 або 2027 році, а виробництво триватиме приблизно десять років. Зйомки відбуватимуться у Leavesden Studios у Великій Британії - саме там, де свого часу створювали фільми про Поттера.

Вже відомі й імена нових акторів, які виконають головні ролі. Гаррі Поттера зіграє юний британський актор Домінік Маклафлін, Герміону - Арабелла Стентон, а Рона - Аластейр Стоут.

Також з’явиться низка досвідчених акторів у другорядних ролях: Джон Літґоу в ролі Дамблдора, Нік Фрост - в образі Геґріда, а також нові виконавці ролей Снейпа, Макґонаґалл та інших знайомих персонажів.

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