Журі обрали одну пісню з трьох представлених.

Група Go_A представить Україну на Євробаченні-2021 з піснею "Шум".

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Раніше вони представили фрагменти трьох пісень "Рано", "Церковка" і "Шум". Члени журі Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін, Дмитро Хоркін вирішили, що саме "Шум" буде ідеальним варіантом для пісенного конкурсу.

"Коли ми вибирали три пісні на розгляд журі, то подумали, що не можемо не включити в список "Шум", адже багато хто з вас просили відправити її на Євробачення, і ми подумали, що це буде своєрідний прояв уваги до людей, яким ця пісня припала до душі", – зазначили учасники.

У березні група планує випустити кліп на цю пісню. Тільки ось сам текст буде трохи оновленим. Фанати групи радісно відреагували на таку новину.

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Автор: УНІАН