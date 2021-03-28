Група показала номер на шоу "Ліпсінк баттл".

Український гурт GO-A на шоу "Ліпсінк баттл" показав номер, з яким поїде на пісенний конкурс "Євробачення".

На конкурсі, який проходитиме в Роттердамі, група представить пісню "Шум". При цьому спочатку версія пісні була інша, але їм довелося її переробити під формат "Євробачення".

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Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня

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Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум"

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Автор: Діана Могилєвич