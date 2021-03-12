У «Суспільному» та в гурті Go_A Band, який представлятиме Україну на Євробаченні-2021, відреагували на звинувачення в експлуатації червонокнижного птаха під час зйомок кліпу до конкурсної пісні «Шум».
Читайте такожЄвробачення-2021: зоозахисники накинулися на кліп гурту Go_A "Шум"Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Євробачення Україна».
Зазначається, що у кліпі дійсно знімали червонокнижного птаха родини яструбових – канюка степового.
Цей факт підтвердило «Суспільне», запевняючи, що знімальний процес проходив із залученням спеціалістів-орнітологів та не був для птаха травматичним:
«У зйомках взяв участь птах, який не живе у дикій природі. Ще пташеням канюк був травмований, виріс у звіринці, і наразі не призвичаєний до життя у природних умовах, тому звільнення птаха може призвести до його загибелі».
Своєю чергою солістка гурту Катерина Павленко зазначила, що за зйомкою сцени із птахом пильно стежили:
«Птах спокійно сидів у мене на руці. Потім ми подивилися одне одному в очі, й птах розправив крила. Це був дуже хвилюючий момент. Цей момент ми зняли дуже швидко, і весь час поруч стояли люди, які стежили, щоб усе було добре».
Євробачення-2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде група Go_A з піснею «Шум».
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