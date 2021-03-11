В кліпі гурт залучив рідкісного птаха.

Цього тижня гурт Go_A презентував кліп на пісню "Шум", з якою цього року представить Україну на Євробаченні. В кліпі гурт залучив рідкісного птаха, а це не сподобалось зоозахисникам.

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Про це повідомляється на сторінці UAnimals в Facebook.

"Одразу кілька незалежних орнітологів, переглянувши відео, підтвердили UAnimals, що в кліпі знято не звичайну пташку, а представника виду "Канюк степовий", який в Україні є під загрозою зникнення. У середині минулого століття чисельність цього виду на нашій території настільки зменшилась, що його навіть уважали зниклим. Зараз канюк степовий потрохи відроджується і на сьогодні чисельність виду в Україні складає близько двох сотень пар. Це надзвичайно хиткий баланс, тому цих птахів треба берегти, а не експлуатувати заради розваг", - говориться в повідомленні.

Цікаво, що цей птах внесений до Червоної Книги України. Експлуатувати цих птахів можна лише у виняткових випадках. При цьому потрібно мати дозвіл на це, хоча в нашій країні вони не видаються.

"UAnimals вболіває за перемоги України на міжнародній арені, але експлуатація тварин є жорстокістю та пережитком минулого і нам соромно, що саме в цьому контексті нашу країну будуть бачити у світі", - говориться в повідомленні.

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Автор: Діана Могилєвич