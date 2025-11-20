Історія буде присвячену персонажу Геймітчу.

Компанія Lionsgate випустила перший трейлер продовження культової саги "Голодні ігри". Прем'єра фільму "Світанок перед Жнивами" відбудеться рівно через рік - у листопаді 2026-го.

Як повідомляє Variety, сюжет фантастики заснований на однойменній книзі 2025 року та розгортається за 24 роки до подій першої частини з Дженніфер Лоуренс та Джошем Гатчерсоном. Головним героєм цього фільму стане молодий Геймітч Абернаті, який став учасником 50-х Голодних ігор.

Саме ці Ігри стали другим квартальним фестивалем, який проводиться кожні 25 років, тому правила дещо змінюються. Цього разу кожен район Панему повинен надсилати вдвічі більше учасників. Тож у смертельних змаганнях візьмуть участь аж 48 підлітків, серед яких і Геймітч.

Відео дня

Трейлер від Lionsgate також дає перший погляд на Джозефа Заду, який зіграв головну роль. У попередніх фільмах Геймітча грав Вуді Гаррельсон.

Загалом акторський склад "Голодних ігор: Світанок перед Жнивами". Окрім 20-річного Зади, у фільмі знялися Ель Фаннінг у ролі молодшої версії Еффі Трінкет, Рейф Файнс у ролі президента Коріолана Сноу, Кіран Калкін у ролі телеведучого Цезаря Флікермана та ​​Джессі Племонс, який зіграв молодшу версію Плутарха Гевенсбі. Також на екрані з'являться Келвін Гаррісон-молодший, Гленн Клоуз, Майя Гоук, Маккенна Грейс та інші.

Режисером став незмінний творець "Голодних ігор" Френсіс Лоуренс, сценарій написав Біллі Рей.

Також з'явився перший кадр зі зйомок третьої частини пригодницького фільму "Джуманджі 3".

Вас також можуть зацікавити новини: