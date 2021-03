Хлопець продовжить участь у проекті під наставництвом Тіни Кароль.

Першим учасником, який відкрив шостий ефір "Голосу країни-11", став Денис Потреваєв. Читайте такожНа шоу "Холостяк-11" прийшла колишня дружина Андрія Богдана (фото, відео)

Артист виконав пісню Celine Dion під назвою All by myself, чим неабияк вразив глядачів та тренерів шоу.

Денису вдалося розвернути всі чотири суддівські крісла. Та своїм зірковим наставником Потреваєв обрав Тіну Кароль.

Нагадаємо, артист вже був на проекті "Голос країни - 4" і брав участь в батлі з Микитою Алексєєвим, більш відомим як співак ALEKSEEV.

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.

Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Автор: Ольга Робейко