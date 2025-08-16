Вона вважає, що в родинах має бути проукраїнське виховання, а українські діти мають бути готовими відстоювати свою позицію силою.

Услід за блогеркою Оленою Мандзюк, письменниця та педагогиня Лариса Ніцой заявила, що дітей треба виховувати так, щоб вони були готові чистити писок іншим дітям, які спілкуються російською. Про це вона сказала в передачі "Воїни слова" ведучому Сергію Смальчуку в етері KyivFM.

Вони обговорювали ситуацію з блогеркою Оленою Мандзюк, яка заявила, що її діти можуть побити інших дітей, які розмовляють російською. Народний депутат Олексій Гончаренко написав з цього приводу заяву про "розпалювання ворожнечі через мову". Ведучий згадав, що актора Богдана Бенюка також критикували за публічні заклики до фізичного покарання російськомовних дітей.

Ніцой заявила, що також виступає проти вислову "лагідна українізація", оскільки українізація або є, або її немає і вона буде цивілізованою, і ніякою інше.

"Українізація має йти законними методами, але якщо закон не працює, народ вдається до своїх методів. Когось "триггернуло" висловлювання про те, що чиїсь діти можуть прийти та набити писок змосковщеним дітям, то значить він приміряє ситуацію на себе. Але замість того, що поставити виховання в родині на україномовні рейки, він біжить в суд", - прокоментувала вона ситуацію.

Вона наголосила, що діти, які виховуються в російськомовному середовищі, у майбутньому будуть підтримувати московський світ.

"Поруч з дітьми Мандзюк стане моя онука. І таких дітей в країні багато, ми їх виховуємо так, щоб чистити писок змосковщеним дітям. Такими різкими заявами я привертаю увагу змосковщених батьків. На них і досі не вплинули ракети, читання, вони досі не усвідомили, чому повинна бути українська (дома . - Ред.) Якщо це на них досі не вплинуло, то ми знайшли ще один важіль впливу: погрожуємо, що їхніх дітей чекають проблеми від наших дітей та онуків. Навчить дітей бути українцями, і проблеми не буде", - сказала вона.

Ніцой додала, що це попередження майбутнього протистояння в суспільстві, адже виросте нове покоління змосковщених людей, яке знову конфліктуватиме за українську мову.

Нагадаємо, що у січні Ніцой звернула увагу на акторку Ларису Кадочникову за відмовилася виступати українською на публічному заходу. Ніцой написала, що Кадочникова всюди послуговується російською, окрім вистав. Але й то – виключено через закон про публічне використання державної мови. Ніцой також наголосила, що публіка на заході підтримала московську позицію Кадочникової, оскільки в залі лунали оплески.

