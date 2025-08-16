На дні народженні зібралися усі зіркові родичі.

Онуці відомого актора, спортсмена і політика Арнольда Шварценеггера, Лайлі днями виповнилося 5 років. Перший мініювілей дівчинки відзначили з великим розмахом. Кадрами зі святкування поділилася її мама, письменниця Кетрін Шварценеггер у своєму Instagram.

П'ятий день народження Лайли відсвяткували в колі рідних, серед яких було багато зірок Голлівуду, зокрема й батько дівчинки - актор Кріс Пратт, який виконав головні ролі в таких фільмах, як "Вартові Галактики", "Світ Юрського періоду" і "Пробудження".

Також привітати племінницю прийшли Крістіна і Патрік Шварценеггери. Останній відомий за ролями в серіалах "Білий лотос" і "Покоління V".

З кадрів, які опублікувала Кетрін, очевидно, що вся сім'я насолодилася спільно проведеним часом. На одному з фото щаслива мама притискає маленьку іменинницю. Хоча обличчя дівчинки не розсекречують, можна побачити, що на святі Лайла була одягнена в літню ніжно-рожеву сукню в білий горошок.

Варто зазначити, що 5-річна Лайла - найстарша дочка Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта. Пара одружилася 2019 року і виховує разом трьох дітей. У зірки "Вартових Галактики" також є 13-річний син від першого шлюбу.

