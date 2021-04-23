Пісенний конкурс "Голос країни" вже не один рік радує глядачів новими талантами. На шоу приходять не тільки новачки, а й просунуті артисти, які хочуть вдихнути ковток свіжого повітря.
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УНІАН вирішив згадати, хто вигравав за десять сезонів шоу. А ось, хто здобуде перемогу в 11 сезоні - поки невідомо.
У першому сезоні переможцем став Іван Ганзера (наставник Д. Арбеніна). У фіналі він заспівав пісню "Не плач, тато".
Другий сезон став успішним для Павла Табакова (наставник Д. Арбеніна).
У третьому сезоні перемогла Анна Ходоровська (наставник О. Пономарьов). Вона виконала пісню "А наостанок я скажу".
У четвертому сезоні перемогу здобув Ігор Грохоцький (наставник С. Вакарчук). Він підкорив глядачів завзятим виступом з піснею "Мій рідний край".
Антон Копитін з команди Тіни Кароль виграв у п'ятому сезоні проекту "Голос країни".
Починаюча артистка Віталіна Мусієнко з команди Святослава Вакарчука досягла музичного Олімпу вже в шостому сезоні шоу.
Сьомий сезон проекту став знаковим для священника Олександра Клименка. До перемоги його привела Тіна Кароль.
Восьмий сезон закінчився перемогою і для Олени Луценко, якій допомагав Сергій Бабкін.
У дев'ятому сезоні шоу перемогла Оксана Муха (наставник Dan Balan).
У ювілейному десятому сезоні переможцем став Роман Сасанчин з команди Тіни Кароль.
Відзначимо, повний випуск "Голосу країни" можна подивитися щопонеділка на 1plus1.video.
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