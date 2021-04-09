Боротися за перемогу будуть по п'ять учасників з кожної команди.

Вже в неділю о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться довгоочікуваний перший прямий ефір головного вокального шоу "Голос країни".

Читайте такожГалина Куришко: У стилі фольк можна заспівати навіть "Вечериночку" МонатікаВперше в історії проекту глядачі змогли відчути себе п'ятим тренером, адже завдяки їхньому голосуванню в команду тренерів шоу повернуть по одному учаснику.

Боротися за перемогу будуть по п'ять учасників з кожної команди, а вже в наступний етап шоу пройдуть тільки двоє. Одного учасника обиратиме тренер, а іншого - глядачі шляхом голосування.

Команда Дорофєєвої

Епатажний рокер-архітектор Андрій Науменко

Тендітна вокалістка Ірина Ебралідзе

Вокаліст Ілля Ніколаєнко, який прийшов на "Голос", щоб довести батькові, що може стати відомим співаком

Виконавець Ілля Рєзніков, який хоче перезавантажити кар'єру

Команда Олега Винника

Хранителька українського фольклору Галина Куришко

Хлопець з унікальним жіночим тембром Сергій Нейчев

Рокер з душею класичного музиканта Богдан Муха

Діляра Дідаркизи, яка все життя мріяла заспівати на великій сцені

Команда MONATIK

Зірка інтернету Тьома Паучек

Співак Саша Таб, який вирішив почати все з чистого аркуша

Співачка KOLA, яка прийшла на "Голос країни" за реваншем

Співаючий психолог Володимир Хоменко

Учасники команди Тіни Кароль

Bad Guy з душею романтика NIKITA LOMAKIN

Українська Adele Юлія Тимочко

Логіст американської компанії Катерина Гладій

Співачка Міла Нітіч, яка прийшла на "Голос" за перезавантаженням

Дивіться прямі ефіри "Голосу країни" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1".

Повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Ольга Робейко