Вже в неділю о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться довгоочікуваний перший прямий ефір головного вокального шоу "Голос країни".
Читайте такожГалина Куришко: У стилі фольк можна заспівати навіть "Вечериночку" МонатікаВперше в історії проекту глядачі змогли відчути себе п'ятим тренером, адже завдяки їхньому голосуванню в команду тренерів шоу повернуть по одному учаснику.
Боротися за перемогу будуть по п'ять учасників з кожної команди, а вже в наступний етап шоу пройдуть тільки двоє. Одного учасника обиратиме тренер, а іншого - глядачі шляхом голосування.
Команда Дорофєєвої
- Епатажний рокер-архітектор Андрій Науменко
- Тендітна вокалістка Ірина Ебралідзе
- Вокаліст Ілля Ніколаєнко, який прийшов на "Голос", щоб довести батькові, що може стати відомим співаком
- Виконавець Ілля Рєзніков, який хоче перезавантажити кар'єру
Команда Олега Винника
- Хранителька українського фольклору Галина Куришко
- Хлопець з унікальним жіночим тембром Сергій Нейчев
- Рокер з душею класичного музиканта Богдан Муха
- Діляра Дідаркизи, яка все життя мріяла заспівати на великій сцені
Команда MONATIK
- Зірка інтернету Тьома Паучек
- Співак Саша Таб, який вирішив почати все з чистого аркуша
- Співачка KOLA, яка прийшла на "Голос країни" за реваншем
- Співаючий психолог Володимир Хоменко
Учасники команди Тіни Кароль
- Bad Guy з душею романтика NIKITA LOMAKIN
- Українська Adele Юлія Тимочко
- Логіст американської компанії Катерина Гладій
- Співачка Міла Нітіч, яка прийшла на "Голос" за перезавантаженням
Дивіться прямі ефіри "Голосу країни" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1".
Повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.
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