На "Голос країни" повернуться чотири учасники / фото 1+1

Вже в неділю о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться довгоочікуваний перший прямий ефір головного вокального шоу "Голос країни".

Читайте такожГалина Куришко: У стилі фольк можна заспівати навіть "Вечериночку" МонатікаВперше в історії проекту глядачі змогли відчути себе п'ятим тренером, адже завдяки їхньому голосуванню в команду тренерів шоу повернуть по одному учаснику.

Боротися за перемогу будуть по п'ять учасників з кожної команди, а вже в наступний етап шоу пройдуть тільки двоє. Одного учасника обиратиме тренер, а іншого - глядачі шляхом голосування.

Команда Дорофєєвої

  • Епатажний рокер-архітектор Андрій Науменко
  • Тендітна вокалістка Ірина Ебралідзе
  • Вокаліст Ілля Ніколаєнко, який прийшов на "Голос", щоб довести батькові, що може стати відомим співаком
  • Виконавець Ілля Рєзніков, який хоче перезавантажити кар'єру
Команда Дорофєєвої / фото instagram.com/goloskrainy_official

Команда Олега Винника

  • Хранителька українського фольклору Галина Куришко
  • Хлопець з унікальним жіночим тембром Сергій Нейчев
  • Рокер з душею класичного музиканта Богдан Муха
  • Діляра Дідаркизи, яка все життя мріяла заспівати на великій сцені
Команда Винника / фото instagram.com/goloskrainy_official

Команда MONATIK 

  • Зірка інтернету Тьома Паучек
  • Співак Саша Таб, який вирішив почати все з чистого аркуша
  • Співачка KOLA, яка прийшла на "Голос країни" за реваншем
  • Співаючий психолог Володимир Хоменко
Команда Монатіка / фото instagram.com/goloskrainy_official

Учасники команди Тіни Кароль

  • Bad Guy з душею романтика NIKITA LOMAKIN
  • Українська Adele Юлія Тимочко
  • Логіст американської компанії Катерина Гладій
  • Співачка Міла Нітіч, яка прийшла на "Голос" за перезавантаженням
Команда Тіни Кароль / фото instagram.com/goloskrainy_official

Дивіться прямі ефіри "Голосу країни" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1".

Повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video

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Автор: Ольга Робейко